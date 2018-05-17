榮民孤墳無人祭 蔡總統：不會忘記為國犧牲的人

總統、民進黨主席蔡英文。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 行政院前院長游錫堃昨天在民進黨中常會，為六萬多名沒人祭拜掃墓的單身榮民、老兵請命，身兼民進黨主席的蔡英文總統說，她會請行政團隊積極研商，找出合適的辦法，「我們不會忘記曾經為這個國家犧牲、奉獻的人。」

民進黨中常會昨天邀請游錫堃及退休教師周家安以「不滅的榮光？結束時代悲劇、邁向正常國家」為題進行專案報告。

游錫堃說，當年國民黨號稱「反共抗俄，打回大陸」，導致太多老兵、榮民葬送一生幸福，他們孤苦伶仃、含怨而終、埋骨台灣，不但未能實現返鄉心願，反而成為被時代徹底犧牲、徹底遺忘的一群孤魂野鬼。

游錫堃表示，在一九八七年十一月二日開放探親之前，約有六萬名單身榮民、老兵已命喪台灣，成為無人祭掃、無法返家的孤魂野鬼，數十年來任憑孤墳傾頹、湮沒在各地公墓的幽暗角落。

蔡總統聽取報告後表示，民進黨在卅年前、創黨不滿一年時，就曾協助推動「自由返鄉運動」，在那個戒嚴的時代，當年政府「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」，讓兩岸往來是違法行為，一九八七年一群老兵走上街頭，挑戰政府的禁令，爭取應有的權利，當時的民進黨，就勇敢堅定地跟老兵站在一起，為他們請命。

蔡總統表示，人權、民主、自由是民進黨不變的信念，民進黨做為老兵返鄉運動的倡議者，現在更是執政黨，有責任照顧這些因為時代因素無法返鄉的榮民，讓老兵返鄉問題能夠有一個好的結束。

此外，行政院去年七月宣布，取消上校以上退伍軍人的子女教育補助費，引發基層強烈反彈。退輔會主委邱國正昨天在立法院表示，退輔會會與人事總處再提議，建議應以官兵的年齡區分，不應以官階界定。

行政院去年宣布，退伍公教終身俸兩萬五千元以上、軍人官階上校以上，停發子女教育補助費。一般公教可到六十五歲退休，引發爭議不大；但上校在五十歲左右就須退伍，正好是子女教育負擔最沉重階段。如果就讀私立大學，每年頓失七萬元的補助費。

此宣布一出，頓時引發退伍與現役軍人的不滿，認為只要有兩個以上小孩念大學，退伍上校的待遇就還不如中校。