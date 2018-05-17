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政院今通過草案 政治檔案將移歸國家

2018-05-17 00:41聯合報 記者林河名／台北報導

立法院三讀通過促進轉型正義條例，對中國國民黨最大衝擊是「開放政治檔案」，黨史館資...
立法院三讀通過促進轉型正義條例，對中國國民黨最大衝擊是「開放政治檔案」，黨史館資料恐收歸國有。 圖／聯合報系資料照片
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「促進轉型正義委員會」本月下旬就要掛牌運作，行政院今天院會將討論「政治檔案條例草案」，草案明定政府機關應於條例施行日起六個月內，完成政治檔案的清查，政黨、附隨組織及黨營機構持有的政治檔案，經「促轉會」審定為國家檔案者，應移歸國發會檔案管理局管理。

政院官員表示，這項草案將為徵集國民黨黨史館所持有的白色恐怖時期與二二八事件等重要檔案取得法源，今天可望在行政院會通過，隨即送請立法院審議。

「政治檔案條例草案」被視為促轉條例的重要配套法案，未來若國民黨黨史館或其他附隨組織，拒絕將促轉會審定的政治檔案移歸為國家檔案，依促轉條例規定，將可處一百萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

草案所稱「政治檔案」，是指由政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，自中華民國卅四年八月十五日起至八十一年十一月六日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄文件；包括已裁撤機關（構）之檔案。

草案規定，政府機關（構）應於本條例施行日起六個月內完成政治檔案之清查，並編製目錄依規定程序報送檔案局；必要時得予延長，延長期間不得逾六個月。檔案局審定政府機關（構）管有之政治檔案，應以檢視檔案目錄或檔案內容方式為之；必要時，得邀請學者專家參與。

促轉條例二二八事件國民黨

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