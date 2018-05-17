親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
傘兵預演傳意外
政府搶救少子化
振興國旅救觀光
小英執政兩周年
馬洩密案判有罪
政治
軍事
綜合

獨／項武忠致蔡英文：中研院與台大遴選為何雙重標準？

自己人分裂就該敗？ 看馬英九當年怎麼打下陳水扁

「花媽」也整形過？12年前原始素顏照曝光

2018-05-17 09:00聯合報 記者陳雅玲蔡孟妤／報導

總統府秘書長、前高雄市長陳菊的花媽人偶（左圖）人氣高，與正版的花媽（右圖）相當神...
總統府秘書長、前高雄市長陳菊的花媽人偶（左圖）人氣高，與正版的花媽（右圖）相當神似。 圖／高市新聞局提供，聯合報系資料照片
分享

台北有熊讚，台中有石虎，許多縣市都有吉祥物，但政治人物有專屬吉祥物或公仔就不多見了。政治人物吉祥物首推高雄市前市長陳菊的分身「花媽」，捲捲髮讓人看過後印象深刻。

4年前雲林縣長選戰李進勇對上張麗善，各自吉祥物「勇伯」、「麗善姐姐」也隔空較勁。今年兩人再次對壘，據了解，勇伯和麗善姐姐都要改版，究竟會變成什麼模樣讓人好奇。

歡慶12歲 「花媽」原本不長這樣

「花媽」原是日本漫畫「我們這一家」裡的角色，總統府秘書長陳菊因為外型和花媽相似，被人暱稱花媽。她在高雄市長任內，市府為塑造個人特色、拉近民眾距離，打造花媽吉祥物，以人偶充當陳菊分身，幫忙跑攤、宣傳市政。

不說你可能不知道，花媽其實最早叫「菊娃娃」，12年前陳菊參選市長時就亮相，形象跟現在的花媽有些差別。花媽一副鄰家大嬸的模樣，親民可愛，在現今政治人物吉祥物中知名度數一數二。陳菊即使北上當了總統府秘書長，各項市政宣傳還是可見花媽身影。

花媽人偶原本叫做「菊娃娃」，與現在模樣有些差別。 圖／聯合報系資料照片
花媽人偶原本叫做「菊娃娃」，與現在模樣有些差別。 圖／聯合報系資料照片
分享

陳菊變身花媽 日本外賓都說像

高市副市長史哲說，當年選舉期間，有天他到統一超商看到超商推出消費滿額送哆啦A夢凸面磁鐵促銷方案，心想哆啦A夢和菊娃娃都是圓潤形象，菊娃娃做成凸面磁鐵也應該很好看，推出後果然一炮而紅，成為當時最紅的選舉周邊商品，吸引民眾收藏。

陳菊當選市長後不久，日本卡通「我們這一家」在台播出，當時不少網友發現，卡通裡的花媽角色跟陳菊很像，從此菊娃娃就變成花媽，知名度更上層樓，連日本外賓都說好像。

史哲說，陳菊因捲捲髮型而有特色，加上花媽外號，聲音識別度更高，種種鮮明形象造就了花媽吉祥物的成功。

總統府秘書長、前高雄市長陳菊的吉祥物「花媽」，經常出現在高市各項市政宣傳中。 圖...
總統府秘書長、前高雄市長陳菊的吉祥物「花媽」，經常出現在高市各項市政宣傳中。 圖／高市新聞局提供
分享

招牌白髮大眼鏡 Ｑ版勇伯像本尊

雲林縣長李進勇在2014年選舉時成立「勇伯冰友團」，還趁勢推出吉祥物勇伯公仔。Q版李進勇造型的勇伯娃娃，白髮加上大大的眼鏡很吸睛。

雲林縣長李進勇上次選舉推出吉祥物「勇伯」公仔，肩負跑攤任務。 圖／翻攝自李進勇臉...
雲林縣長李進勇上次選舉推出吉祥物「勇伯」公仔，肩負跑攤任務。 圖／翻攝自李進勇臉書
分享

「勇伯」公仔白髮造型搭上大大的眼鏡，和本人幾乎是同一模子印出來。 圖／翻攝自李進...
「勇伯」公仔白髮造型搭上大大的眼鏡，和本人幾乎是同一模子印出來。 圖／翻攝自李進勇臉書
分享

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文說，因為李進勇的年齡較大，輔選團隊希望透過勇伯公仔，拉近他與選民的距離，並讓年輕選民能夠很快地對李進勇產生印象。除了公仔娃娃，競選團隊還以此造型製作文件夾、杯子、棉T，甚至打造一台胖卡宣傳車，大街小巷都可以看到Q版勇伯現身。

婆婆媽媽都愛 全新勇伯即將現身

Q版勇伯肩負助選重責大任，不僅曾陪李進勇登記參選、抽號碼、公布政見，還得幫忙跑攤、活動熱場。因為造型特殊、動作可愛，許多婆婆媽媽為之傾倒，只要Q版勇伯現身，就爭相合照。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，Q版勇伯在上次選舉造成話題，吸引許多選民注目。今年選舉，會再打造全新風格的勇伯公仔，讓選民耳目一新。

麗善姐姐娃娃 推廣雲林毛巾產業

上屆雲林縣長選舉，前總統馬英九親自將「麗善姐姐」交給代表國民黨參選的張麗善。 圖...
上屆雲林縣長選舉，前總統馬英九親自將「麗善姐姐」交給代表國民黨參選的張麗善。 圖／張麗善提供
分享

雲林縣長參選人張麗善上屆選舉推出「麗善姐姐」娃娃。 圖／張麗善提供
雲林縣長參選人張麗善上屆選舉推出「麗善姐姐」娃娃。 圖／張麗善提供
分享

張麗善兩度代表國民黨參選雲林縣長，上屆選舉有雲林毛巾業者設計製作麗善姐姐娃娃，當時特別安排前總統馬英九交到張麗善手中。

張麗善說，麗善姐姐由毛巾製作，希望藉此推廣雲林毛巾產業，支持者爭相索取麗善姐姐上衣、帽子等產品。

Q版吉祥物效果佳 麗善姐姐改版

張麗善表示，日前她還看到有支持者穿著麗善姐姐上衣，讓她好感動。吉祥物在選戰中確實有加分效果，年底選戰會再沿用麗善姐姐，但造型會略有調整，希望選民一看見就能記住她，擄獲更多男女老少選民的心。

相關新聞

政院啟動行政區重劃 清查國民黨白色恐怖檔案

2018-05-17 06:05

美上百眾議員齊發聲 促世衛邀台灣參加WHA

2018-05-17 05:02

扁護陳致中 抨邱太三未嚴守政治倫理、干預保外就醫

2018-05-17 08:00

政院今通過草案 政治檔案將移歸國家

2018-05-17 00:41

榮民孤墳無人祭 蔡總統：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-17 00:28

次長赴巴拉圭救火？外交部澄清

2018-05-17 00:23

黨職併公職溢領退休金 810前要還

2018-05-17 00:21

陳時中19日赴日內瓦 「台灣打的是憤怒牌」

2018-05-17 00:17

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

被爆兼銀行獨董 民進黨立委許智傑立馬請辭

2018-05-16 19:51

前進WHA 陳時中：台灣沒有悲情牌只有憤怒牌

2018-05-16 16:48

「糾纏行為防制法」初審通過 騷擾別人最高判3年

2018-05-16 16:40

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

民進黨支持婚姻平權？陳芳明：選舉到來就打回原形

2018-05-16 15:58

外交部：巴拉圭準總統邀蔡總統出席就職典禮 邦誼穩固

2018-05-16 15:51

月實質總薪資59K惹議 賴清德：片面或刻意解讀沒必要

2018-05-16 14:48

藍委：7、8成邦交國亮黃燈 外交部：台巴邦交穩定

2018-05-16 14:30

美議員示警：巴拉圭恐與台灣斷交

2018-05-16 14:28

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

警力缺很大 內政部次長：到明年就沒缺額問題

2018-05-16 11:58

衛福部今組世衛行動團 將赴日內瓦辦5大周邊論壇

2018-05-16 10:43

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

瓦斯公司董座自評特優領百萬獎金 退輔會：不違法但「不好看」

2018-05-16 10:25

巴拉圭恐斷交？ 綠委：應無立即危機

2018-05-16 09:38

傳巴拉圭恐與我斷交 江啟臣：外交部次長日前赴巴救火

2018-05-16 09:36

美議員爆我國與巴拉圭恐斷交？ 外交部：邦誼穩固

2018-05-16 09:12

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

賴揆頻端牛肉 扁：小確幸當做功德但功德不等於選票

2018-05-16 08:33

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

2018-05-17 07:41

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難

2018-05-16 10:23

北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

蔡英文屢問柯文哲台灣價值 陳芳明：刁難的傲慢

2018-05-17 06:24

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票

2018-05-16 14:32

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

自己人分裂就該敗？看馬英九當年怎麼打下陳水扁

2018-05-17 08:00

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

2018-05-16 17:12

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

前「馬英九團隊」恐「落馬」？羅智強為理念最後衝刺

2018-05-17 05:46

【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04

共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里

2018-05-16 23:03

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

柯文哲：不敢揣測為何會成藍綠共同敵人

2018-05-17 00:15

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45

新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37

民進黨民調：蔡英文滿意度41.7％、不滿意度48.4％

2018-05-16 11:32

老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-16 18:06

陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36

傳巴拉圭恐與我斷交 江啟臣：外交部次長日前赴巴救火

2018-05-16 09:36

蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12

育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元

2018-05-16 14:33

馬英九洩密案被判有罪 藍委：那蔡英文呢？

2018-05-16 13:07

柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機

2018-05-16 13:07

綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

2018-05-16 19:51

航特上兵跳傘意外墜千呎 命危開刀急救中

2018-05-17 08:23

民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲

2018-05-16 13:03

選對會不禮讓柯文哲 周日已到官邸向小英報告

2018-05-16 22:47

被爆兼銀行獨董 民進黨立委許智傑立馬請辭

2018-05-16 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top