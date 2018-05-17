「花媽」也整形過？12年前原始素顏照曝光

總統府秘書長、前高雄市長陳菊的花媽人偶（左圖）人氣高，與正版的花媽（右圖）相當神似。 圖／高市新聞局提供，聯合報系資料照片 分享 facebook

台北有熊讚，台中有石虎，許多縣市都有吉祥物，但政治人物有專屬吉祥物或公仔就不多見了。政治人物吉祥物首推高雄市前市長陳菊的分身「花媽」，捲捲髮讓人看過後印象深刻。

4年前雲林縣長選戰李進勇對上張麗善，各自吉祥物「勇伯」、「麗善姐姐」也隔空較勁。今年兩人再次對壘，據了解，勇伯和麗善姐姐都要改版，究竟會變成什麼模樣讓人好奇。

歡慶12歲 「花媽」原本不長這樣

「花媽」原是日本漫畫「我們這一家」裡的角色，總統府秘書長陳菊因為外型和花媽相似，被人暱稱花媽。她在高雄市長任內，市府為塑造個人特色、拉近民眾距離，打造花媽吉祥物，以人偶充當陳菊分身，幫忙跑攤、宣傳市政。

不說你可能不知道，花媽其實最早叫「菊娃娃」，12年前陳菊參選市長時就亮相，形象跟現在的花媽有些差別。花媽一副鄰家大嬸的模樣，親民可愛，在現今政治人物吉祥物中知名度數一數二。陳菊即使北上當了總統府秘書長，各項市政宣傳還是可見花媽身影。

花媽人偶原本叫做「菊娃娃」，與現在模樣有些差別。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳菊變身花媽 日本外賓都說像

高市副市長史哲說，當年選舉期間，有天他到統一超商看到超商推出消費滿額送哆啦A夢凸面磁鐵促銷方案，心想哆啦A夢和菊娃娃都是圓潤形象，菊娃娃做成凸面磁鐵也應該很好看，推出後果然一炮而紅，成為當時最紅的選舉周邊商品，吸引民眾收藏。

陳菊當選市長後不久，日本卡通「我們這一家」在台播出，當時不少網友發現，卡通裡的花媽角色跟陳菊很像，從此菊娃娃就變成花媽，知名度更上層樓，連日本外賓都說好像。

史哲說，陳菊因捲捲髮型而有特色，加上花媽外號，聲音識別度更高，種種鮮明形象造就了花媽吉祥物的成功。

總統府秘書長、前高雄市長陳菊的吉祥物「花媽」，經常出現在高市各項市政宣傳中。 圖／高市新聞局提供 分享 facebook

招牌白髮大眼鏡 Ｑ版勇伯像本尊

雲林縣長李進勇在2014年選舉時成立「勇伯冰友團」，還趁勢推出吉祥物勇伯公仔。Q版李進勇造型的勇伯娃娃，白髮加上大大的眼鏡很吸睛。

雲林縣長李進勇上次選舉推出吉祥物「勇伯」公仔，肩負跑攤任務。 圖／翻攝自李進勇臉書 分享 facebook

「勇伯」公仔白髮造型搭上大大的眼鏡，和本人幾乎是同一模子印出來。 圖／翻攝自李進勇臉書 分享 facebook

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文說，因為李進勇的年齡較大，輔選團隊希望透過勇伯公仔，拉近他與選民的距離，並讓年輕選民能夠很快地對李進勇產生印象。除了公仔娃娃，競選團隊還以此造型製作文件夾、杯子、棉T，甚至打造一台胖卡宣傳車，大街小巷都可以看到Q版勇伯現身。

婆婆媽媽都愛 全新勇伯即將現身

Q版勇伯肩負助選重責大任，不僅曾陪李進勇登記參選、抽號碼、公布政見，還得幫忙跑攤、活動熱場。因為造型特殊、動作可愛，許多婆婆媽媽為之傾倒，只要Q版勇伯現身，就爭相合照。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，Q版勇伯在上次選舉造成話題，吸引許多選民注目。今年選舉，會再打造全新風格的勇伯公仔，讓選民耳目一新。

麗善姐姐娃娃 推廣雲林毛巾產業

上屆雲林縣長選舉，前總統馬英九親自將「麗善姐姐」交給代表國民黨參選的張麗善。 圖／張麗善提供 分享 facebook

雲林縣長參選人張麗善上屆選舉推出「麗善姐姐」娃娃。 圖／張麗善提供 分享 facebook

張麗善兩度代表國民黨參選雲林縣長，上屆選舉有雲林毛巾業者設計製作麗善姐姐娃娃，當時特別安排前總統馬英九交到張麗善手中。

張麗善說，麗善姐姐由毛巾製作，希望藉此推廣雲林毛巾產業，支持者爭相索取麗善姐姐上衣、帽子等產品。

Q版吉祥物效果佳 麗善姐姐改版

張麗善表示，日前她還看到有支持者穿著麗善姐姐上衣，讓她好感動。吉祥物在選戰中確實有加分效果，年底選戰會再沿用麗善姐姐，但造型會略有調整，希望選民一看見就能記住她，擄獲更多男女老少選民的心。