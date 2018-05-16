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買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45聯合報 記者陳秋雲孫中英╱即時報導

國民黨立委盧秀燕日前在立法院財委會質詢時質疑，金管會周邊機構、金融消費評議中心要買28台iPad，居然編列86萬元去採購，一台高達3萬多元，但iPad售價僅1萬8900元。她懷疑大有文章。

金融評議中心董事長李滿治表示，評議中心是依照台銀共同供應契約去編列，一台iPad3萬700元是加上「保固金額」，但她強調，預算雖是這樣編列，但實際採購時，會依最有利價格去採購。並說明金管會買的是iPad Pro 9.7吋規格單價要價30590元，加上保固金。

盧秀燕表示，評議中心買的iPad Pro 9.7吋，官網已沒有這個規格，不知要在哪買？如果是如評議中心董事長答詢時說的一台一萬多元加上保固金要花一萬多元，那更離譜！壞了就扔掉換新的不是更划算？還要花一台ipad的價錢保固，不但會讓人家笑，也浪費公帑！

金管會主委顧立雄表示，iPad的價錢要看規格，針對相關周邊單位的採購，會加強督促要依合理價格採購。

盧秀燕說金管會今天回函給她，不但硬凹是買iPad Pro，更連標價都錯得離譜。她提出三項疑點：

疑點一：同樣買28台，馬政府103年度只編55萬，蔡政府107年度暴增到86萬。秀燕不反對政府推動無紙化作業，但人民的納稅錢不該亂編預算，亂花公帑，試問：同樣數量、同樣是iPad，為何預算暴增30萬？盧說，這是蔡政府施政失敗物價狂漲，還是案件並不單純？」

疑點二：被踢爆還硬凹說是買iPad Pro？盧秀燕說，金管會指iPad Pro 9.7吋規格單價要價30590元，官網沒有此規格，不知哪裡買的？

疑點三：金管會回函指出，只有消費評議中心購買iPad Pro？但金管會本部、保險局也編了買平板的預算，但未標ipad且單價僅2萬。「難道評議中心層級比金管會本部、保險局還高，必須用高檔貨？」盧秀燕批蔡政府的官員們不只奢侈浪費、不知民間疾苦，更吃米不知米價。

立委盧秀燕質疑金融消費評議中心花一倍的價格買ipad ，懷疑內有文章。評議中心回...
立委盧秀燕質疑金融消費評議中心花一倍的價格買ipad ，懷疑內有文章。評議中心回應買的是iPad Pro 9.7吋，還包括保固金。圖／盧秀燕服務處提供
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盧秀燕保險立法院

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