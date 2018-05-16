黨職併公職溢領 銓敘部：8月10日前要還

2018-05-16 19:45 中央社 台北16日電



銓敘部今天表示，退休（職）人員因採計社團年資溢領總金額約新台幣2億1932萬元，依規定必須於8月10日前返還，若未在期限內返還，將移請行政執行署強制執行。

銓敘部發布新聞稿指出，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」民國106年5月10日公布施行後，銓敘部在1年期限內，已清查應處理的對象、重新核計退離給與、清查溢領金額及追繳事宜。

銓敘部指出，總計經扣除已採計社團專職人員年資者，計271人（含公務人員250人及政務人員21人）；退離給與經重新核計而受影響者，計219人（含公務人員202人及政務人員17人）都應依處理條例規定，自107年5月12日起，依重新核計後的結果減少支領退離給與。

銓敘部說，預估政府每月約可減發新台幣119萬元，每年約可減發1428萬元。

銓敘部指出，退休（職）人員因採計社團年資而有溢領金額部分，經逐一清查後，總計溢領金額約2億1932萬元（含公務人員部分溢領金額約1億8387萬元；政務人員部分溢領金額約3545萬元）。

銓敘部說，已於今年5月11日以書面處分，令領受人或各相關社團，於107年8月10日以前返還溢領金額；如沒有在期限內返還，將會依規定移請行政執行署，強制執行。