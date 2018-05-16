參與WHA受阻 台不打悲情牌改打憤怒牌

2018-05-16 19:43 中央社 台北16日電



衛生福利部下午舉行WHA會前記者會，衛福部長陳時中在記者會表示今年台灣沒有收到邀請函，台灣感到非常不滿與遺憾。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 衛福部長陳時中將率團參加世界衛生大會，陳時中今天說，至今未獲邀函，非常不滿、遺憾事情一再發生，對台灣非常不公。但台灣沒有悲情牌，只有憤怒牌，要向世界展現軟實力。

第71屆世衛大會（WHA）5月21日在瑞士日內瓦舉行，但台灣未獲WHA邀請函。台灣自1997年開始爭取加入世界衛生組織（WHO），2009年才以觀察員身分參與WHA；又因政治干擾，2017年沒收到WHA邀請函，是自2009年來首次失去觀察員身分，今年則是第二度叩關失利。

根據規劃，台灣世衛行動團將在18日深夜出發，儘管沒有受邀進入會場內，但台灣與國內外專業醫衛團體密切合作，已準備好數場專業論壇，包含「全球衛生安全-抗生素抗藥性」、「高齡長者口腔照護」、「建立夥伴關係，強化健康照護體系」等論壇及多場雙邊、多邊會議。

衛生福利部長陳時中下午在記者會說，至今還沒收到邀請函，「非常不滿跟遺憾」，這樣的事情一再發生，對台灣非常不公平。很多人疑惑，沒收到邀函「去那邊做什麼？」但這是重要的國際場合，有收到邀函要去，「沒收到邀請函更是要去」。

陳時中說，參加WHA是展現台灣軟實力，讓大家知道台灣不能參加是世界損失，防疫跟資訊取得若不順也會形成傷害，對台灣人民不公平，且跟世衛憲章相抵觸，人人應該都有平等的健康權。

至於國台辦認為，台灣未受邀是因為台灣政府不承認「九二共識」，且認為台灣在打「悲情牌」；陳時中說，他再三講過，參與WHA無關政治基礎，而是健康人權，醫療和疾病防治不能有缺口，若台灣不能參與，不僅對台灣有傷，世界也會受到傷害。

陳時中說，台灣不打悲情牌，「我們有憤怒牌」，無須悲情，台灣是要為世界做出貢獻。

陳時中表示，在世衛大會期間，不僅民間團體會有相關抗議活動，相信友邦也會幫忙發聲。他也會向WHO秘書處不發出邀請函提出抗議並寫信給秘書長表達訴求。

媒體詢問，若有機會巧遇世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會如何表達訴求；陳時中說，會希望譚德塞確認「全民健康覆蓋（UHC）」概念，「為什麼把台灣2300萬人遺漏了？」

去年台灣在WHA大會期間，和全球各國衛生部門共有59場雙邊會議；陳時中說，今年希望可以超越去年的成績，並爭取和國際實質合作，向世界展露台灣軟實力。