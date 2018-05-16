政院補助準公共化幼托 婦團憂圖利私幼業者

2018-05-16 18:50 中央社 台北16日電



搶救少子化，行政院祭出增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化、擴大發放育兒津貼等措施。婦女新知擔心，若無法釐清準公共化、相關管制與退場措施等問題，恐將圖利私幼業者。

行政院今天提出少子化因應對策等措施，其中，政府將補助私幼，提供「準公共化」教保服務，2到5歲兒童就讀準公共化幼兒園，每人每月僅負擔新台幣4500元，今年8月於六都以外15縣市先行上路。

婦女新知基金會今天發出聲明稿指出，公共化托育的管理作法向來明確可行，政府就是公共化托育機構的大老闆，不是什麼契約合作者，真心想解決民間疾苦的執政者都會把經費投入建置公共化托育，而非肉包子打狗似地送錢進私幼業者口袋。

婦女新知基金會說，行政院自創魚目混珠的「準公共化」說法獨步全球，卻無法釐清婦女新知質疑的圖利私幼業者的問題，未來對加入「準公共化」方案的私幼，將以哪些管理手段來促使私幼落實契約中各項公共利益的要求；如果私幼做不到，退場機制究竟為何。

婦女新知也提出「難以落實管理的私幼準公共化，就是假公共化」、「私幼違規向來嚴重，政府是否會為了衝服務量，在管制上放水」、「杜絕私幼業者漲價的措施在哪裡」、「準公共化如何改善托育資源的城鄉落差」、「 0-4歲育兒津貼搭配準公共化，政策設計矛盾」、「育兒津貼延長小加碼，無助家長生育困境」、「放寬企業托育不設下限」等7個問題，希望政府可以明確回應。