不禮讓民進黨會變成敵人？ 柯P：不會啦

2018-05-16 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨選對會確定不禮讓台北市長柯文哲，被外界視為「友柯派」的民進黨籍台北市議員高嘉瑜今在議場上質疑，如今柯、綠分手，民進黨會變成柯文哲的敵人嗎？柯文哲則回「不會啦」。

柯文哲還對著高嘉瑜說「我們也是好朋友啊」，沒有變敵人。

對於柯文哲的「好朋友說」，一度因友柯被深綠支持者痛罵的高嘉瑜立刻回說「不要再說了，不要再害我了」。

不料柯文哲卻說，不要怕啦，你有42%的民調，不用怕；高嘉瑜則再回「不要再說了啦」，柯文哲卻當場笑稱「我一定會讓你港湖最高票」，高嘉瑜則說「你不要再講了，我問不下去了啦」。