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政院擴大育兒津貼 苗栗窮縣呼籲中央全額補助

2018-05-16 17:57聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

行政院宣布擴大育兒津貼發放範圍從現行0到2歲擴大為0到4歲，苗栗縣財政困難，縣府社會處開始發愁，副處長張國棟說，目前1年約需自負1千多萬元，已經非常吃緊，明年擴大到4歲至少需自負2800多萬元，根本無力負擔，呼籲中央全額補助，否則也不知該怎麼辦？

張國棟說，縣府編列父母未就業家庭育兒津貼1年約1億餘元，因苗栗財政困難，屬財力第5級縣市，由中央補助9成，縣府負擔1成，雖自負1000多萬元，已是非常吃緊，目前每個月約有3700人請領2500元至5000元的育兒津貼。

他說，行政院宣布兩階段擴大育兒津貼補助範圍，包括祖父母代為照顧及2至4歲都納入，雖然還沒收到公文無法了解細節，但行政院預計0到2歲育兒津貼新方案8月實施，受益人數由目前14萬3000人增為26萬6000人，2到4歲明年8月實施，受益對象增為40萬人。

張國棟說，以此比例粗算，苗栗縣今年8月請領育兒津貼人數將增加到6800多人，1年預算需增加到1億8000萬元，縣府需自負1800萬元，到明年8月請領人數將破萬，1年預算將達2億8000萬元，縣府必須負擔超過2800百萬元。

他說，目前自負1000萬元已捉襟見肘，將來要增至2800萬元，縣府根本無力負擔，且苗栗縣隔代教養家庭多，祖父母也納入恐怕請領人數更多，建議中央全額補助，否則不但預算編不出來，也擔心排擠其他社福經費。

行政院宣布擴大育兒津貼發放範圍，苗栗縣財政困難，縣府社會處副處長張國棟呼籲中央全...
行政院宣布擴大育兒津貼發放範圍，苗栗縣財政困難，縣府社會處副處長張國棟呼籲中央全額補助，否則地方無力負擔。記者黃瑞典／攝影
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育兒津貼隔代教養

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