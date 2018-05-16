徵召賴清德選台北市長？蘇貞昌：現在不適合

2018-05-16 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



民進黨中央決定不禮讓柯文哲 ，將自提台北市長人選 ，至於行政院長賴清德一直是台北市長熱門人選，民進黨新北市長參選人蘇貞昌下午表示，他不適合。

蘇貞昌表示，目前檯面上表達意願的人都很優秀，中央應會循民主機制並斟酌各方情況，提出最適當的人選。

至於賴清德、陳菊誰出線對其選情有利 ？蘇貞昌說他們倆個都不適當，賴院長剛剛做，讓他繼續在行政院長的工作上好好發揮，這個對國人才有幫助，另外陳菊秘書長也才剛接這個重擔，也應該讓他好好幫助蔡總統，所以他認為他們倆個現在不適當。