老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-16 18:06 中央社 台北16日電



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 根據統計，約有6萬名單身榮民在台灣身亡卻無人祭拜，總統蔡英文今天表示，她會請行政團隊積極研商，找出合適的辦法，「我們不會忘記曾經為這個國家犧牲、奉獻的人。」

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請前行政院長游錫堃及退休教師周家安以「不滅的榮光？結束時代悲劇、邁向正常國家」為題進行專案報告。

游錫堃的報告指出，當年中國國民黨號稱「反共抗俄，打回大陸」導致太多老兵、榮民葬送一生幸福，他們孤苦伶仃、含怨而終、埋骨台灣，不但未能實現返鄉心願，反而成為被時代徹底犧牲、徹底遺忘的一群孤魂野鬼。

游錫堃的報告指出，在1987年11月2日開放探親之前，約有6萬名單身榮民、老兵已命喪台灣，成為無人祭掃、無法返家的孤魂野鬼，數十年來任憑孤墳傾頹、湮沒在各地公墓的幽暗角落。

民進黨發言人鄭朝方會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取專案報告後裁示。蔡英文說，民進黨在30年前、創黨不滿1年時，就曾協助推動「自由返鄉運動」，在那個戒嚴的時代，當年政府「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」，讓兩岸往來是違法行為。

蔡英文說，在1987年的時候，一群老兵走上街頭，挑戰政府的禁令，爭取應有的權利。

蔡英文說，當時的民進黨，就勇敢堅定地跟老兵站在一起，為他們請命，民進黨更在中常會中決議，主張兩岸人民返鄉探親不應該受到限制，應該允許兩岸人民往來交流；後來，這也成為兩岸交流正常化的關鍵，而這些過程，當時游錫堃都有參與，且是主要動力的來源。

蔡英文指出，人權、民主、自由是民進黨不變的信念，民進黨做為老兵返鄉運動的倡議者，現在更是執政黨，有責任照顧這些因為時代因素無法返鄉的榮民，讓老兵返鄉問題能夠有一個好的結束。

蔡英文說，今天報告提到的榮民孤墳問題，她會請行政團隊積極研商，找出合適的辦法，「我要強調，我們不會忘記曾經為這個國家犧牲、奉獻的人。」