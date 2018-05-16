蔡正元建議陳菊：補助電動機車較有選票

2018-05-16 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊說新北市有218輛摩托車，汙染超過深澳燃煤電廠。對此，前立委蔡正建議陳菊，還是主張不要蓋深澳燒煤發電廠，補助電動機車，還比較有選票。

蔡正元說，陳菊替深澳電廠辯護，這個立場可以瞭解，但邏輯和常識都不對。218萬輛機車，只要陳菊肯用心，可以轉換成電動機車。但是深澳電廠永遠無法變成「電動發電廠」

蔡正元說，何況這218萬輛機車常常在台北市出入，「菊姐可能要準備參選台北市長了。」

蔡正元建議陳菊，還是主張不要蓋深澳燒煤發電廠，且要補助電動機車，比較有選票。