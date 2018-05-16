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政院改善少子化三措施 年花382億

2018-05-16 18:10中央社 台北16日電

行政院長賴清德（左）。圖／聯合報系資料照
行政院長賴清德（左）。圖／聯合報系資料照
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搶救少子化，行政院祭出三大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化以及擴大發放育兒津貼；政院表示，108年8月全數到位後，可照顧86萬幼兒，每年經費約新台幣382億元。

行政院長賴清德上午主持「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，他表示，去年新生兒少於20萬人，今年第一季又比去年同期減少2500人，如果少子女化趨勢不改，2025年台灣人口將轉為負成長，2035年將跌破2000萬人。

賴清德指出，出生率偏低的原因很多，最主要有三個，一是適婚年齡的年輕人結婚比例低，二是事業與家庭兼顧兩難，影響生育意願，第三則是經濟因素；行政院今天端出友善育兒環境政策，希望能夠提高生育率。

政務委員林萬億說明改善少子化的三大措施，第一，擴大公共化教保服務量，即增設公設民營托嬰設施、公立幼兒園和非營利幼兒園，其中，0到2歲的公設民營托育家園，預計107年到111年將增加5280個名額；2到5歲公立和非營利幼兒園，從106年到111年將增設2247班、增加6萬多個名額。

第二，私幼及私托準公共化：政府將與合格的保母、私立托嬰中心與私立幼兒園簽立契約、提供補助，以分擔家長的托育費用。

與政府簽約的私幼或私托，必須符合以下幾個條件，包括：建物符合全標準、教保品質良好、教保人力比合格、教保人員薪資達到水準、以及收費家長能夠負擔。

林萬億說，根據研究，家長每月可負擔的托育費用，約為可支配所得的10%到15%、即8000元至1萬2000元，未來私托或私幼收費與家長可負擔金額之間的差額，將由政府補助。

根據政院規劃，0到2歲幼兒交由簽約的準公共化保母或私托照顧，若是綜所稅率20%以下的一般家庭，衛福部每人每月將補助6000元，補助後，幼兒若交由保母照顧，家長自付額為每月8000至1萬3000元，交由私托照顧，自付7000至1萬6000元。

若屬中低收入家庭，衛福部每人每月補助金額將提高至8000元，低收入家庭則提高補助至1萬元。

而無論是綜所稅率20%以下的一般家庭、中低收入戶或低收入戶，第三胎以上，政府每人每月再加碼補助1000元，也就是家長每月自負額可減輕1000元；這項措施預計今年8月起實施

至於2到5歲部分，政府將依據幼兒園的收費標準與家庭收入條件，補助業者每名幼兒每月3500元至1萬元，補助後，一般家庭的兒童就讀準公共化幼兒園時，每月只要4500元，第三胎以上每月3500元，中低收入和低收入家庭免費，這項措施預計今年8月於6都以外15縣市實施，明年8月全面上路。

第三、擴大發放育兒津貼，政府將放寬發放對象的家庭條件限制，而且0歲到4歲幼兒皆可領。林萬億說，目前育兒津貼發放規定，幼兒年齡為對0歲到2歲，家庭條件為綜所稅率在20%以下、父母一方未就業也未請領育嬰留職停薪津貼；未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、也未接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒皆可領，每月2500元，一年3萬元，第三胎以上再加發1000元。

意即育兒津貼發放將不再限定父母「一方未就業」，在家自己照顧嬰幼兒的父母，或無法參與準公共化教保，只能選擇私托或私幼的家長，都可以獲得育兒津貼。

林萬億說，0到2歲育兒津貼新方案將於107年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增為26.6萬人；2到4歲將於108年8月實施，受益對象約40萬人。

教育部國教署副署長許麗娟說，108年8月這三大政策到位後，中央政府每年度將編列382.84億元經費，包括衛福部每年143.84億元、教育部239億元。

賴清德表示，這次推出的政策是多管齊下，同時也尊重家長的托育選擇，期盼無縫接軌照顧0歲到5歲的幼兒，約86萬名兒童可受惠。

幼兒園育兒津貼托育

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