國民黨：台北市三強鼎立 藍綠歸隊柯P可能變小三

2018-05-16 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



民進黨決定提台北市長人選，國民黨評估，民進黨與台北市長柯文哲再合作的可能性應不存在，民進黨徵召最強人選是行政院長賴清德，但不太可能，立委姚文智的可能性大。

面對台北市長選舉將出現「三強鼎立」局面，國民黨認為， 三方賽局，藍綠各自有基層，柯文哲只能依靠網軍，在藍綠各自歸隊下，研判選舉結果柯文哲可能是第3名。

黨務人士說，國民黨對丁守中選情相當有信心且樂觀，因為丁守中對台北市具深厚感情，為參選台北市長準備24年，所提政見與時俱進，也有自己的團隊，「底氣很足」，且民調趨勢往上，輔選起來相對輕鬆。

民進黨決定自提人選，但外界質疑可能推出人選後，最後以民調太低，還是含淚支持柯文哲。國民黨務人士研判，可能性相當低；如果要採二階段民調方式，操作棄保，等於把台北市民當白痴，況且姚文智會配合「打假球」嗎。

黨務人士指出，如果民進黨最後「髮夾彎」，不僅犯了兵家大忌，基層選民也會錯亂，最後傷害民進黨形象，也會對選情造成衝擊。

不願具名的國民黨黨務人士表示，原本研判民進黨與柯文哲應該是郎有情、妹有意，沒想到卻走上分手道路，確實出乎國民黨意料。

黨務人士研判，雖然行政院長賴清德是最強人選，但參選意願不高，民進黨最後可能徵召已經表態參選的民進黨籍立委姚文智。民進黨徵召姚文智最「順理成章」，畢竟姚文智在台北市經營許久，比起外界傳聞的可能人選、文化部長鄭麗君，徵召姚文智機率最高。