訪巴拉圭賀總統當選人 劉德立：邦誼穩定

2018-05-16 18:11 中央社 台北16日電



外交部次長劉德立今天表示，日前訪問巴拉圭，除祝賀巴國總統當選人阿布鐸，也與現任總統卡提斯見面，雙邊邦誼穩定中求發展。阿布鐸也邀請總統蔡英文參加8月中旬就職大典。

美國參議院外交委員會亞太小組15日針對美國在亞太領導力進行聽證會時，美國參議員盧比歐（MarcoRubio）指出，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂巴拉圭可能成為下一個。對此，外交部稍早回應，目前與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊合作推動順利。

巴拉圭4月22日舉行大選，由執政的「國家共和聯盟黨」（紅黨）前參議員阿布鐸（Mario Abdo Benitez）當選新任總統。

繼去年6月巴拿馬與中華民國斷交後，多明尼加與中華民國於今年5月1日斷交，使得中華民國友邦數量降到19個；巴拉圭是唯一的南美洲友邦。

劉德立下午受訪時表示，5月5日至9日訪問巴拉圭，主要是代表政府向阿布鐸表達祝賀之意，也表達希望與巴國新政府在現有良好基礎上，繼續維持雙邊良好關係。

劉德立說，到巴拉圭之後，先在中華民國駐巴拉圭大使周麟官邸宴請阿布鐸。隔天，卡提斯（HoracioCartes）也邀請劉德立、周麟、阿布鐸等人午宴，希望傳承巴國與台灣之間的情誼。

劉德立轉述，卡提斯當時表示，跟台灣在一起是「感情」，跟中國在一起是「買賣」。在午宴中，劉德立說，他感受到巴國現任總統、總統當選人對台灣邦誼都很支持。

同時，劉德立說，他與阿布鐸見面時也提到，北京有意奪取台灣的邦交國，巴拉圭是目標之一。劉德立指出，阿布鐸表示，不需要擔心，巴拉圭跟中華民國的關係沒有問題。

曾經派駐巴拉圭約有10年的劉德立強調，他跟卡提斯、阿布鐸的關係都很好。對於台巴邦誼，劉德立形容是「在穩定中求發展」。

此外，劉德立說，阿布鐸請他轉交一封信給蔡總統，邀請蔡總統參加8月中旬巴國總統就職典禮。

有關台巴雙邊合作，劉德立表示，巴拉圭希望台灣協助提升人力素質，雙邊合作成立台巴工業科技大學，培養巴國工程師。這項合作案由巴方提供基礎建設，台灣提供教師、實驗室設備等；順利的話，預計明年3月招生。

劉德立說，巴國現任總統或是總統當選人都希望增加台巴雙邊合作與投資。

另外，劉德立也說，巴拿馬跟巴拉圭的經濟結構不太一樣。目前中國在巴拉圭沒有投資大型基礎建設。

除了訪問南美洲友邦巴拉圭，劉德立也訪問中美洲友邦宏都拉斯，並與宏國總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez）見面。劉德立說，宏國政府支持與台灣的邦交，也希望台灣給予宏國更大的支持，包括合作與投資。

媒體問及，宏都拉斯有意爭取今年聯合國大會主席職位，是否會影響與台灣的邦交。劉德立說，先前多明尼加曾多次向台灣表示，想爭取聯合國安理會非常任理事國席位，擔心中國不支持；但宏國則未向台灣提起有關聯合國大會主席的事。

談到與友邦的邦誼，劉德立說，是否能見到邦交國總統是重要指標之一。他去年兩度赴多明尼加，都未能見到多國總統梅迪納（Danilo Medina）。