政院擬調漲時薪 青年團體：月薪恐凍漲

2018-05-16 18:04 中央社 台北16日電



行政院長賴清德（左）日前率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長舉行記者會，宣示要解決低薪問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 為解決青年低薪，行政院擬建議將基本工資時薪140元往上調整。對此，高教工會青年行動委員會表示，時薪和月薪脫鉤非但不能保障打工族，反而將造成薪資凍漲。

為解決青年低薪，行政院長賴清德日前宣布將中央政府機關及國營事業派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上，並將建議目前基本工資時薪140元往上調整。

高教工會青年行動委員會今天發出新聞稿表示，如果時薪跟月薪脫鉤，將造成薪資凍漲。

高教工會青年行動委員會說，此舉是照抄過去政府的政策，時薪跟月薪脫鉤的結果會導致變成一年調漲時薪、另一年調漲月薪，根本是基本工資連年調漲的假象，實質上卻是薪資凍漲，跟不上經濟成長與物價的薪資調幅。

高教工會青年行動委員會指出，雖然打工族跟一般全職勞工的保障一樣，但打工族沒有勞健保和勞退、請不到特休、領不到國定假日雙倍工資，甚至沒有達到基本工資等案例總是層出不窮。

高教工會青年行動委員會認為，政府要保障部分工時工作者的權益，就應當優先思考如何加強落實特休、勞健保、國定假日等基本權益；恢復勞工7天國定假，還給打工族們7天的國定假日雙倍工資；全面承認校內兼任助理的僱傭關係，使兼職工作者都能享有基本的勞動保障。

高教工會青年行動委員會也指出，基本工資調整應該反映出物價成長的經濟現實，並帶有勞資均分經濟成長果實的公平性，青年團體主張基本月薪和時薪應該「一起」調漲為2萬9189元、186元。