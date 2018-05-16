「糾纏行為防制法」初審通過 騷擾別人最高判3年

2018-05-16 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院內政委員會今天初審通過「糾纏行為防制法」草案，依規定，警方認有糾纏行為可核發警告命令；若2年內再犯，被害人可向法院聲請防制令，行為人違反防制令，最高處3年徒刑或併科30萬元罰金。

初審條文明定，所謂「糾纏行為」，是指無正當理由對特定人或其家屬、親友等人，反覆監視、跟蹤他人行蹤，使用電話或其他電子通訊設備干擾，或要求約會、聯絡等追求行為，濫用個人資料訂購貨品或服務等，使人心生不安，足以影響正常生活或其他社會活動。

條文也明定，為維護個人身心安全、行動自由、人格尊嚴及生活隱私，免於受到糾纏行為侵擾，才制定本法；中央主管機關為內政部，在直轄（縣）市則為直轄（縣）市政府。

此外，條文明定，警方受理被害人報案後，應立即開始調查，並在兩個月內完成調查；若調查期間，有明顯事證認定被害人有再受糾纏行為侵擾之虞，警察機關得核發「警告命令」，禁止行為人再有糾纏行為。

原本行政院版第4條規定，糾纏行為案件報案，應自被害人知悉糾纏行為時起，於2個月內為之，意即事件發生後，被害人必須於兩個月內報案。

不過民進黨立委尤美女表示，許多被害人一開始都是選擇忍耐，並希望對方停止，最後才會選擇報案，但受不了才報案之後，可能早就超過2個月了，若屆時還要被害人自己舉證「何時開始知悉」並不合理；隨後行政院代表回應，政院版原本規定是知悉6個月內必須報案，後來改成2個月是希望警察機關趕快處理。當場大部分立委也認為，其實大部分立委對此法的版本並無相關規定，是政院版自我限縮，因此決議刪除。