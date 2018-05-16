立院初審 跟蹤糾纏最高可處3年徒刑

2018-05-16 16:32 中央社 台北16日電



立法院今天初審通過糾纏行為防制法草案，警方認有糾纏行為可核發警告命令；若2年內再犯，被害人可向法院聲請防制令，行為人違反防制令，最高處3年徒刑或併科30萬元罰金。

立法院內政委員會今天初審通過行政院提案的「糾纏行為防制法」草案，但因中國國民黨立委吳志揚、王育敏等人提案草案名稱為「跟蹤騷擾防制法」。最後內政委員會召委、國民黨立委楊鎮浯表示，法案名稱保留，本案提報院會討論前，須經朝野協商。

初審通過條文明定，為維護個人身心安全、行動自由、人格尊嚴及生活隱私，免於受到糾纏行為侵擾，才制定本法；中央主管機關為內政部，在直轄（縣）市則為直轄（縣）市政府。

所謂「糾纏行為」是指無正當理由對特定人或其家屬、親友等人，反覆監視、跟蹤他人行蹤，使用電話或其他電子通訊設備干擾，或要求約會、聯絡等追求行為，濫用個人資料訂購貨品或服務等，使人心生不安，足以影響正常生活或其他社會活動。

條文明定，警方受理被害人報案後，應立即開始調查，並在兩個月內完成調查；若調查期間，有明顯事證認定被害人有再受糾纏行為侵擾之虞，警察機關得核發「警告命令」，禁止行為人再有糾纏行為。

警察受理報案後，若認為民眾正遭受糾纏行為侵擾，警察得即時勸阻或制止行為人，必要時能逕行通知行為人到警察機關接受調查。若被害人有受糾纏行為急迫危險時，警察機關得逕行核發「警告命令」，禁止行為人再有糾纏行為。

條文明定，警告命令從核發時生效，有效期間為2個月，屆滿後警察機關得依被害人申請延長，最多延長2個月，並以一次為限；但在法院核發防治令後，警告命令就失去效力。

警察機關調查後，認為有糾纏行為，對行為人處3萬元以下罰鍰；情節輕微者得免予處罰；若違反警告命令者，處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

若行為人因違反警告命令遭處分後的2年內，再有糾纏行為者，被害人得向法院聲請防制令，且防制令自核發時生效，有效期間為2年以下，法院得依被害人聲請而延長，每次延長期間以2年為限。

若行為人違反防制令，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。