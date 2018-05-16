陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



總統府祕書長陳菊昨晚上節目抱怨南電北送，「如果你這個地方都不要發電廠，那為什麼高雄就要做這樣的承擔？」，更指台灣現下最嚴重的汙染源是「移動汙染」，點名新北市摩托車輛居全台之冠約218萬輛，汙染一定遠比深澳這種發電廠高。新北市環保局跳出來怒批，「護航沒專業也要做功課」。

環保局表示，新北市向來都清楚地說明「不反對興建電廠」，但「反對以污染相對高的燃煤」作為新設電廠選項。

新北市環保局自清，去年6月15日台電第1次深澳燃煤電廠環差案審查，就不斷地以理性、科學、專業的角度，對空污、健康及生態等3面向提出意見，無奈仍在10日正式通過深澳環差。

新北市環保局更進一步指出，竟陸續有擔任過民代、縣市首長的政治人物跳出來為深澳「護航」，有「乾淨的煤」之說。另，前行政院長蘇貞昌及民進黨籍立委李俊俋都質疑，新北禁發燃煤許可，可是卻發給林口燃煤電廠，咬定是雙重標準。

新北市環保局空氣品質維護科長李俊毅指出，林口電廠第1、2號機組分別在2015年6月26日和2016年3月10日提出操作許可申請，而新北市在2016年7月28日公告停發生煤許可，管制對象是針對新設污染源，非不問緣由地溯及既往。

環保局強調，林口電廠的排放標準是全國最嚴格，為彌補林口增加的污染，以停發新設生煤許可、車輛機具污染減量、營建工程污染控制等空污減量措施去抵銷，今年1月16日喊出「2年內減少一座燃煤電廠污染量」的目標。

今天台電預估尖峰備轉容量率4.54%亮橘燈，新北市環保局質疑，蘇貞昌和李俊俋不顧新北市基於能源政策穩定的初衷，難道是希望新北市在中央屢稱夏季發電任務艱鉅的同時，仍命林口電廠停止運轉嗎？

環保局更嗆，如果主事者堅持要以林口為籌碼，可能要想清楚「立即停止林口電廠運轉」是不是中央想要的結果？