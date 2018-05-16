【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路

2018-05-16 16:25 聯合報 主筆室



台北市長選情錯綜複雜，民進黨選對會今天終於決定自提人選，同時啟動黨內徵召程序，形同宣告總統蔡英文對台北市長柯文哲投下反對票，一場折騰下來，蔡所計算絕非柯所提的台灣價值不及格，而是她的2020之路是否順遂，絕不讓柯文哲及朱立倫擋路而已。

選對會下午作出三點聲明。第一，徵詢基層，多數認為民進黨應提出自己的市長候選人；第二，民進黨已執政，未來的市長應與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想；第三，選對會建議啟動徵召程序，開始評估人選，若人選超過2人，可進行協調並參酌民調，選對會討論後將建議人選提報中執會確認。

民進黨中央執政不力，蔡總統滿意度一路走低，減損執政與連任的自信，對台北市長選戰表現尤為明顯，偏偏柯文哲自信大過實力，毫不在意對民進黨擺出高姿態，蔡原想循四年前舊例禮讓柯，把柯困在北市，好不容易想出「台灣價值」再次確認的答卷，無奈柯腦子管不住嘴巴，即使想出「清廉勤政愛鄉土」的答案，但在「卡管」事件大大傷了民進黨的心，也打亂了蔡英文禮讓的布局。

天知道，不受控制的柯文哲會跑到深綠電台受訪為「兩岸一家親」道歉，儘管事補充說明，又說兩岸一家親的基調不變，前後錯亂矛盾，不僅禍從口出也讓人看破手腳，對蔡英文來說無異是天上掉下來的禮物，在柯療傷之際，改由選對會上陣收拾殘局，也正式啟動「毀柯」計畫。

蔡要順利連任，除了毀柯之外，更重要的更是要封堵新北市長朱立倫，朱立倫卸任市長後，侯友宜無疑是他頭號分身，這也是為何她要登壇拜將請出王爺蘇貞昌出馬再戰的原因，還不惜挨批也要讓陳菊從高雄北上出任總統府秘書長，還要她「兼差」擔任蘇總部主委，新北市之役可以說是2020的藍綠前哨戰，眼看國民黨的雙北戰線漸成型，蘇貞昌當然心急，一句「不要讓我選得太辛苦」，蔡自然要埋單，禮讓柯文哲的盤算只好打掉重練。