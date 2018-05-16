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外交部:巴拉圭準總統邀蔡總統出席就職典禮 邦誼穩固

2018-05-16 15:51聯合報 記者鄭媁╱即時報導

美國聯邦參議員盧比歐在國會聽證會上點名巴拉圭可能成為下一個與台灣斷交的國家，立委江啟臣今爆料，外交部次長劉德立近日才親赴巴拉圭「救火」。外交部澄清，台巴邦誼穩固。劉德立說明，此行是為祝賀好友阿布鐸當選新任總統，巴拉圭與我邦交關係是「穩定中求發展」，有信心台巴邦誼在既有良好基礎下，愈來愈好。 

劉德立表示，他在本月5日至9日前往巴拉圭，是因巴國大選甫落幕，為了恭賀好友阿布鐸（Mario Abdo Benítez）當選而前往。他說，阿布鐸還親自寫一封信，請他帶回台灣轉交蔡總統，希望邀請總統參加8月15日的就職典禮。

劉德立說，現任總統卡提斯（Horacio Cartes）是很支持台灣的總統，當他得知劉德立將前往巴拉圭，特別請機要秘書致電，6日要宴請他和我駐巴拉圭大使周麟到總統官邸，與阿布鐸一同午餐，此舉顯示，卡提斯希望將他在5年總統任內與台灣的情誼，傳承給阿布鐸。

劉強調，在餐會上感受到，卡提斯及阿布鐸對台灣邦誼的重視、肯定與支持，表露無遺。

劉德立也提到，巴拉圭有感當地高品質勞工人數不足，盼台灣能協助成立台巴工業科技大學，以培養高技術人員，由巴方提供土地、基礎建設，台灣提供師資、實驗室設備，雙方共同努力；若一切順利，明年3月可正式招生上課。

巴拉圭共和國在4月22日舉行總統、副總統及國會議員選舉，由執政的「國家共和聯盟黨」（紅黨）阿布鐸前參議員及副手韋拉斯格斯前眾議員（Hugo Velázquez），分別當選新任總統及副總統。

外交部次長劉德立（右）和我駐巴拉圭大使周麟（左），在當地時間7日於巴拉圭總統官邸...
外交部次長劉德立（右）和我駐巴拉圭大使周麟（左），在當地時間7日於巴拉圭總統官邸與現任總統卡提斯（Horacio Cartes）（左二）及準總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）（右二）合影。劉德立說，卡提斯在午宴過後，立即洗出照片簽名贈與劉德立，顯示台巴邦誼深厚。外交部提供
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巴拉圭江啟臣

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