民進黨北市自提人選 姚文智自比王建民、大谷翔平

2018-05-16 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



民進黨選對會今做出決議，台北市長人選將啟動徵召程序，不再禮讓現任市長柯文哲。欲爭取民進黨提名的民進黨立委姚文智表示，選對會的決定代表他過去長期的堅持和準備得到選對會的支持和肯定，希望未來的徵召程序能夠爭取到輪值三號先發的位置。

他形容自己的現在的心情就像走出牛棚，現在正走向投手丘，希望再過幾天，真的能夠爭取到輪值三號先發的投手位置。他說，民進黨人才擠擠，整個團隊有五個先發的位置，看佈陣和隊形，三號先發也能夠取勝。姚文智說，過去棒球選手王建民是五號先發，連續拿到兩年勝投王，最近大谷翔平是三、四號先發，在練習場上表現不好，但是一上場就虎虎生風。

他指出選對會的決定，代表他的堅持、努力，以及勇往直前的精神受到肯定。姚文智也強調，這是民進黨完全執政，首次有機會能夠在首都提名自己的同志參選，相信只要把對台灣價值的信念，以及對改革的意志，和對首都發展的願景清清楚楚的表達出來，團結一致，第三號先發一樣能夠在三足鼎立的情況下取得勝利。

至於民進黨團總召柯建銘說，北市三足鼎立對民進黨不利，姚文智認為三分天下只有對讓柯文哲不利，應該對民進黨有利，民進黨絕對有信心取得勝利，他也有自信能夠扛下這個重責大任。