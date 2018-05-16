蔡正元：讓大家見識ㄧ下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



民進黨選對會今天決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序自提人選，除了再徵詢已經表態參選的黨內人士之外，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。

針對民進黨決定自提台北市長人選，國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書貼文說，很好！實在太好了！

蔡正元表示，既然如此，那就讓大家見識ㄧ下，民進黨基層有多強？自提人選有多厲害？