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民進黨啟動北市長徵召 姚文智：三號投手走出牛棚

2018-05-16 15:12聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨選對會今上午討論台北市長選戰布局，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議，民進黨選對會建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，至於徵召人選，將待方案送中執會確認。對此，有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今日下午受訪形容，心情就像三號投手走出牛棚，期待得到徵召。

姚文智表示，心情就像從牛棚走出來，現在正在往投手丘，幾天後真的能輪值三號先發的投手位置。民進黨人才濟濟，整個團隊有五個先發位置，但看佈陣、隊形，三號先發也可以取勝。當年王建民是五號先發，連續兩年得到勝投王。

姚文智說，希望民進黨選對會做決定，代表自己過去長期堅持努力準備意志力勇往直前的精神，得到選對會的支持肯定。未來展開徵召程序爭取那樣的位置，認為民進黨在全面執政、國會多數、有史以來第一次有機會在首都自己提名同志參選人，相信把台灣價值的信念以及對改革的意志，對首都發展的願景清楚表達團結一致。三號先發一樣可以在三足鼎立情況下取得勝利。

姚文智認為，三腳都就是三分天下，民進黨現在全面執政，台北市長1994至今，第一次有民進黨全面執政國會多數下，提名自己候選人，不要妄自菲薄，民進黨要有信心。今天只過了一關 後面還有更多程序。心情當然很期待 接受挑戰、願意扛起責任。

至於為什麼是三號投手，有媒體問是否前面兩位為行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊？姚文智並沒有正面回應，他說，徵召程序任何人都不排除，從牛棚走出來，爭取的是輪值三號先發，不代表實力弱，有信心八月正式登記的時候會是他。

有意參選台北市長的民進黨立委姚文智。記者林麒瑋／攝影
有意參選台北市長的民進黨立委姚文智。記者林麒瑋／攝影
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民進黨姚文智陳菊

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