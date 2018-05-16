月實質總薪資59K惹議 賴清德：片面或刻意解讀沒必要

2018-05-16 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉日前指出，我國2018年第一季實質總薪資每月達5萬9852元，為18年來同期最高，引發社會質疑。行政院長賴清德昨坦言，社會上必然有超過半數人的薪資，是在這個平均數字以下；賴揆今天也強調，公布這項數據是要讓資方、老闆們知道，目前全體的平均薪資已經到什麼程度，不要再像過去，都從最低薪資開始找人。

賴清德今早主持「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，被媒體問及2018年第一季實質總薪資每月5萬9852元一事，他表示，台灣經濟的發展是大家共同努力的成果，不管用什麼樣的數據，都是與過去同一段時間比較，讓國人知道經由大家的努力，台灣的經濟已逐漸走出過去的困境，「片面解讀或刻意解讀都沒有必要」。

賴清德強調，公布這項數據，是要讓資方知道，「目前全體的平均薪資已經到什麼程度」，招聘員工時，要了解目前行情，不要像過去一樣，都從最低薪資開始找人，甚至招募的廣告中只提「面議」。

賴清德也表示，公布這項薪資數據，也能讓年輕人進入職場，大概知道台灣目前的薪資情況如何，可以根據自己的條件、需求，提出所希望的薪資水平，「這是我們公布這個數字最重要的目的」。