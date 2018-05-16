育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元

2018-05-16 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



為改善少子化，行政院今天宣布擴大發放育兒津貼，用政策鼓勵人民生育，有家長趁著好天氣帶孩子出門曬太陽。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

為搶救少子女化危機，行政院今天宣布三大育兒政策，將擴大發放育兒津貼，由現行0到2歲，擴大到0到4歲，前二胎每月補助2500元，第三胎以上，每月發放3500元。

根據行政院資料，0到2歲育兒津貼新方案將於今年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增加為26.6萬人。2到4歲將於明年8月實施，受益對象約40萬人。

此外，政府也將與居家式托育（保母）、私立托嬰中心、私立幼兒園等合作，建置準公共化機制。

行政院長賴清德今天親自主持「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，他表示，今年第一季的新生兒的出生數，又比去年同期減少2500人，若此趨勢不改，2025年人口將轉為負成長。政府祭出擴大公共化教保服務量、建置準公共化教保服務機制、擴大發放育兒津貼三項政策，盼鼓勵民眾生育。

目前0到2歲的育兒津貼訂有排富門檻，只針對所得稅率20％以下，包括父母有一方未就業的家庭自己帶小孩者發放，未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼童都可領每月2500元，也就是一年3萬元，第三胎以上每月再加發1000元。

擴大公共化教保服務量方面，107至111年0至2歲的托育增加5280個名額；106至109年2至5歲可增加6萬個名額，包括增設公共化幼兒園1247班，已完成設置地點規劃、110至111年增設1000班，達到國小校校均有幼兒園。 配套措施，公幼採免繳學費、非營利園則降低家長分攤費用、低收與中低收入者則免費就讀。

建置準公共化機制部分，未來家中有0到2歲的家長自付額，綜所稅率未達20%的家庭，將幼兒送至居家式托育（保母），每月自付額約8000元至1萬3000元；中低收入家庭為6000元至1萬1000元；低收入家庭為4000元至9000元；第3胎以上子女，家長自付額再減1000元。

家長團體：不夠養1個嬰兒

【記者林良齊╱台北報導】

行政院公布「準公共化幼兒園」政策，並研擬發放育兒津貼，全國家長教育志工團體聯盟召集人吳福濱表示，支持私幼公共化，因為現行私幼比率占全國幼兒園比率仍逾六成，但公共化的私幼也必須接受政府的監督，才能確保品質。

吳福濱指出，政院提出0至4歲提供每年3萬元的育兒津貼，「絕對不足以養一個嬰兒」，希望能夠提供更多，目前出生率偏低，很快就會進入超高齡社會，「少子化是很大隱憂」。