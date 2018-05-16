除了育兒津貼…政府救少子化 教育部5大面策對策因應

2018-05-16 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



行政院今天公布搶救少子化對策，院長賴清德宣布將從明年8月開始育兒津貼的補助，將從原本的0到2歲放寬到4歲。教育部隨後也發出新聞稿表示，少子女化對策的政策目標，除了育兒津貼，還包含「持續加速教保公共化」、「減輕家長教保費用負擔」、「改善教保服務人員薪資」、「穩定教保服務品質」、「提升2-5歲幼兒入園率」等5大面向。

為減輕家長育兒負擔，教育部近年致力推動公共化教保服務政策，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，持續補助地方政府增設公立及非營利幼兒園，106至109年將增加1247班。

教育部指出，自107學年度起試行與符合一定條件的私立幼兒園合作，並將其視為「準公共化幼兒園」，家長僅須負擔相當公共化幼兒園的收費，此方式除可滿足家長平價教保服務的多元選擇，並可減輕經濟負擔。

此外，另110至111年將優先於尚無附設幼兒園或非營利幼兒園的公立國小設置幼兒園，達到國小校校有幼兒園，預計再增設1,000 班；合計106至111年可增加2,247班，提供6萬249個就讀公共化幼兒園機會。

教育部指出，108學年度起除於全國全面推動準公共化幼兒園機制外，針對未進入公共化或準公共化幼兒園就讀的2至4歲幼兒，在尊重家長選擇的原則下，也將補助綜所稅率未達20%家庭每名子女一學年3萬元的「育兒津貼」，保障每個孩子都獲得尊重與照顧。

此外，為提供家長可兼顧職場與教養子女的托育場域，教育部刻正修訂幼兒教育及照顧法，將與經濟部及勞動部合作，鼓勵企業提供職場互助教保服務。