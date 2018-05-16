警力缺很大 內政部次長：到明年就沒缺額問題

2018-05-16 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



內政部次長邱昌嶽。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 立法院社福衛環委員會今日進行「如何改善警消人員各項權益(人力、裝備、工作條件及結社權)實施檢討」專題報告。針對警力不足的問題，備詢的內政部常務次長邱昌嶽說，警力在持續招收，到了明年就不會有缺額問題。

王育敏針對警消人力和裝備問題，指全國警力還有5446人的缺額，以台北市而言，立法院每到陳抗期間都要架設拒馬和出動大批警力維安，很多新任員警每天上班超過18小時，過度的操勞和壓力，讓員警無法負荷。

邱昌嶽說，針對警力缺額部分，今年會招收4000人，會緩解警力不足問題，到了明年就不會有缺額問題，讓警力的調動和排假都能順利運作。

王育敏還提出，消防弟兄很多設備都超過使用年限，包含防護衣、呼吸器等基本配備，這些都是救災救火必備的，卻有高達6成4的比例是設備超過使用年限。邱昌嶽表示，針對使用年限超過的配備，將會統計，讓消防署研議進行汰換。

此外，王育敏表示，根據調查，國人平均月薪3萬元的占31.4％、 月薪3至5萬圓的占 49.59%，總共高達8成民眾月薪不到5萬元，行政院卻發布假新聞，引發許多民眾反彈，這跟公布結果只是會讓國內廣大勞工朋友的剝奪感更重。

勞動部長許銘春在答詢時指出，行政院是根據主計處統計，平均薪資是包含本國勞工和外籍勞工，而行政院要開記者會前有通知勞動部，但數據並沒有給勞動部看過，所以主要是主計處的平均。

王育敏批評說，用平均數據根本不合理，把年薪數百萬的老闆和月薪不到3萬元的勞工做平均，這根本有問題，難怪一堆人都認為存摺中根本沒這麼多錢。