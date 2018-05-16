國民黨八月全代會選址新北 宣示全力固守

2018-05-16 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨全代會將於8月19日在新北市板橋體育館舉辦，今年全代會確定以「同心協力、團結奮發」為活動主軸，宣示要從新北市出發，打贏年底九合一選舉。今天中常會也將正式通過「籌備計畫綱要」草案，正式啟動全代會籌備工作。

配合年底九合一選舉，這次第20屆第2次全國黨代表大會，在開幕典禮與主席致詞後，將安排年底縣市長團結造勢大會。在50分中的造勢活動中，黨主席吳敦義也將親自授予戰旗給22縣市長被提名人，宣告年底九合一選戰正式開打。

至於市議員候選人造勢部分，考量地理位置，目規劃僅要求北北桃市議員被提名人屆時必須出席，為縣市長被提名人造勢助陣。

至於去年全代會引發好評的仿台鐵鐵餐盒的紀念版「黨徽便當」，國民黨中央目前規畫也希望能比照辦理，由中常委出面認養籌製，紓解黨籌備經費壓力，也擴大常委對全代會參與。

黨務人士表示，黨主席吳敦義就任後誓言要帶黨「革新、團結、重返執政」，年底地方九合一選舉就是重返執政前哨戰，8月間全代會正好在年底選戰登記前，正是合適的2018選戰「D-Day」攻擊發起日。

黨務人士表示，新北市是目前六都中國民黨唯一執政縣市，年底縣市長選戰有輸不得壓力，這次全代會選在新北市舉辦，就是要宣示年底選戰要全力「固守新北市」，並從新北市出發在全國遍地開花，為2020重返執政打下更多的灘頭堡。