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影／賴揆親自主持 政院提少子女化對策

2018-05-16 11:14聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

行政院上午舉行「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，行政院長賴清德率閣員林萬億政委、教育部吳茂昆等人與會說明幼教政策，宣布擴大發放育兒津貼，綜所稅率未達20%的家庭，未領育嬰留職停薪津貼及未接受公共化服務者，每位0到4歲的兒童，每月可領新台幣2500元，第三胎以上每月再加發1000元。

行政院上午舉行「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，行政院長賴...
行政院上午舉行「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，行政院長賴清德（左）率閣員林萬億政委（右）、教育部長吳茂昆等人與會說明幼教政策。記者邱德祥／攝影
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