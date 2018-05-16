黃智賢：追殺馬一舉四得

2018-05-16 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



政治評論人黃智賢說，馬英九終於有罪了，早在2015年，我們就知道，終有一天，終有一個案子，馬英九會被判有罪。一切早在劇本裡。

她在臉書貼文說，2013年的洩密案走到二審，馬英九「終於」被判有罪。同樣的案情，同樣的證據。同樣的法條，竟然一審無罪，二審有罪。判得不重，只有四個月。可以易科罰金不用入獄，還可以上訴。

黃智賢表示，這個案子裡，馬英九的作為，當然不能說絲毫沒有瑕疵，也看得到進退為難。被告知國會議長和反對黨黨鞭涉入司法關說，還牽涉法務部長，到底該怎麼做？在任何國家，這都是天大地大的事，會引起政治上的絕大動盪。且涉入關說的人，都會入獄。要預先處理鋪排這件事，可不可以把還在偵辦中的案情，告知行政院長和副秘書長？

她說，一審法官認為告知了，是洩密沒錯。但做為領導人，要做事，只能洩密，所以無罪。二審法官卻說，你根本什麼都不必做，洩什麼密？痛罵「不足表率」，所以有罪。這就是法官的「自由心證」。

她說，有罪無罪，像俄羅斯輪盤。但這個有罪判決，在陳師孟叫囂，要對付辦綠不辦藍的法官之後。能不讓人心寒？

黃智賢表示，諷刺的是，竟然在台灣的法律裡，立法院長王金平和民進黨黨鞭柯建銘介入司法關說，罪證確鑿，卻沒有刑責。一個案子，檢察官本來要上訴，可是你打一通電話給檢察官的老闆關說，檢察官就不上訴了。在其他國家，他們的行為，叫做「妨礙司法公正罪」。在台灣，他們卻沒事。竟然找不到法條起訴他們！為什麼？

她說，因為立法的時候，已經為自己留了漏洞。根本找不到法條起訴這種惡行！難怪台灣司法惡濁如斯。

她表示，馬英九執政8年，對綠營處處寬容忍讓，連扁朝留下的許多惡政，都不敢修改。不敢對台獨的惡瘤，大刀闊斧的改革。對台獨的意識形態，更是唯唯諾諾。這樣的姿態，當然豢養了綠營的惡膽，豈能不欺軟怕硬 ？

黃智賢說，司法追殺馬英九，可以達到立威，報復，轉移焦點和擾亂藍營的效果。立威，是對社會，對司法界，和對藍營。誰不怕官司？誰敢惹民進黨？第二個效果，是在綠營執政千瘡百孔之際，轉移社會矚目的焦點。第三，把藍營目前最大的政治明星打成有罪之身，更為以後的官司鋪路，那馬英九的光環，就會被一層層剝光去盡。陳水扁因為貪腐坐牢，當然綠營也要對馬英九報復，替自己人出一口惡氣。追殺馬英九，一舉四得。

她表示，接下來還有牽涉大量金錢土地和權力的三中案，大巨蛋案等。那才是重頭戲。暴風雨即將開始。