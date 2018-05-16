衛福部今組世衛行動團 將赴日內瓦辦5大周邊論壇

2018-05-16 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國未收到今年度世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部長陳時中將比照去年模式，率領「世衛行動團」將前往日內瓦舉辦周邊論壇，不放棄在國際社會發聲、進行專業交流的機會。預計舉辦的五大論壇，主題包括「全民健康覆蓋」、「高齡口腔衛生」、「抗生素抗藥性」、「健康不平等」以及「台灣協助友邦改善醫療體系與公共衛生之經驗」。

衛福部國合組技監許明暉表示，今年度世界衛生日關注的主題是推動全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）、不遺漏任何一人，世界衛生組織（WHO）排除台灣與會的權利，就遺漏了2300萬人。

特別台灣早在23年前就實施全民健康保險制度，全體國民自出生起均享平等的就醫權利，這使國人健康提升、平均壽命增加，近日又再度在國際期刊《社會科學》（The Social Science Journal ）上被討論，「這顯示台灣不僅僅有權利參與WHA，更是有能力的參與者。」

許明暉表示，去年世界醫師會力抗國際政治壓力、維持我國的會籍名稱之舉，顯示國際社會普遍認為健康是基本人權、不該淪為政治性工具。我國今年將再度組織「世衛行動團」前往日內瓦，預計舉辦五大主題的周邊論壇，其一就是「全民健康覆蓋」，將有中華民國醫師公會全國聯合會與世界醫師會參與。