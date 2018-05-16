持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。圖／取自包正豪臉書 分享 facebook 知名部落客高睿騰（Reton）前幾天去參觀聯合國紐約總部，換證時，他拿出中華民國（台灣）護照，卻被警衛拒絕，堅持要他拿出中華人民共和國發行的「台胞證」才可以，讓他覺得「被霸凌」。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪受訪時表示，指高睿騰是自取其辱，如果不能體認國際現實，而做理性功利的決定，就只是「覺醒青年」，只會鍵盤抗議、在刷存在感。

包正豪表示，確實中華民國（Republic of China）是創始會員國，但因為內戰因素，在聯合國的席位被「中華人民共和國」取代，所以我們再怎麼不情願，國際現實就是China指的是PRC（中華人民共和國，People’s Republic of China的英文縮寫），但這並不表示ROC不存在，還是有國家承認我們是ROC。其他沒有邦交的國家，承認我們是政治實體，但不能承認我們是China，更不能承認我們是Taiwan，「用Taipei代替，這也是國際現實。」

包正豪指出，如果覺得台灣護照無法進入聯合國，是因為名稱的關係，「那請給我合理的論證，改成台灣國可以，中共就不會阻撓了？」如果不行，那就是覺醒青年囉，因為只會鍵盤抗議。在名稱上打轉，擺明是要混淆。

包正豪表示，用台灣護照進不去，同樣情節從2016年就一堆了。「所有嘗試這個的人都在刷存在感，因為這是國際現實。」