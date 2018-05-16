巴拉圭恐斷交？ 綠委：應無立即危機

2018-05-16 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



圖為總統蔡英文(中)去年7月與巴拉圭時任總統卡提斯(右)南下高雄參訪港灣建設。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

美國聯邦參議員魯比歐日前在美國國會參議院外委會聽證會明確指出，巴拿馬、多明尼加等國家在中國壓力下和台灣斷交，點名台灣友邦巴拉圭恐怕也將失守。對此，有綠委認為，巴拉圭以長期列為「黃燈」觀察友邦，但也有綠委認為，我國派駐巴拉圭大使都見過該國新任總統，應沒有立即斷交危機。

立法院外交國防委員會民進黨政策小組召集人邱志偉表示，上周與外交部的政策小組會議中，明確指出目前友邦並沒有紅燈國家，但有幾個黃燈國家，以巴拉圭而言，根據僑界和派駐大使所回報的消息，與巴拉圭的友邦看不出有異狀。

邱志偉說，由於巴拉圭日前才進行選舉，有新任總統上任，我國派駐巴拉圭大使，抵達該國第二天就見到該國新任總統，以這樣狀況來看，因不至於友邦有危機，同時與僑界求證，巴拉圭與我國的互動狀況，也看不到異狀，巴拉圭在下個月將進行新任總統就職典禮，我國若收到邀請，因請高層或總統親自前往參加。

民進黨立委何欣純表示，對於美國的提醒，台灣因要有因應措施，外交國防委員會要用盡各種方式，與外交部盡力鞏固邦交關係，巴拉圭已長期列為觀察中國家，由於目前美中關係在國際情勢上，略顯緊張，因此呼籲外交部要謹慎因應。

民進黨立委羅致政說，與外交部掌握的消息，目前台灣友邦都還算穩定，每個友邦外館都盡全力維持關係，只要出線黃燈就要全面進行備戰狀態，由於友邦的風險存在，也希望外交部能盡全力保住友邦國家。