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賴揆頻端牛肉 扁：小確幸當做功德但功德不等於選票

2018-05-16 08:33聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

行政院長賴清德（左）日前率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長舉行記者會，宣示要...
行政院長賴清德（左）日前率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長舉行記者會，宣示要解決低薪問題。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德在「520」總統蔡英文就職滿兩周年之前連續端出因應青年低薪、少子化和經濟移民政策，似有意提升政府施政滿意度。前總統陳水扁今天在臉書PO「新勇哥物語」認為，如果蔡總統上任以來推出多項改革是「大利多」，最近的行政院端出的「牛肉」只算是「小確幸」；要是2年來的「大利多」，特別是前瞻計畫8000多億都無助於提升蔡政府施政滿意度，如今再加碼民生「小確幸」會有多大效果，仍有待觀察。

扁所說過去2年，蔡政府的「大利多」包括全面推動追討國民黨黨產、年金改革、司法改革、一例一休、同志婚姻、5+2產業、前瞻計畫等。

「勇哥」還說，這次的「小確幸」就當作「做功德」，「功德」不等於「選票」，縱使每周一利多也有限，畢竟台灣目前很多的問題在政府，而且「主要在總統府」。

陳水扁今天的「新勇哥物語-107」談「小確幸與功德」，內容如下：

「勇弟：在蔡英文總統就職滿二週年前夕，行政院長賴清德從5/14起連續3天召開記者會，端出政策牛肉，親自宣布因應解決青年低薪、少子化與經濟移民政策。其中為解決青年低薪，中央政府機關派遣工的起薪將調高到3萬元以上，並將建議調高目前基本工資的時薪。這些選前利多消息，對提振總統低迷民調或年底民進黨選情會有幫助嗎？

勇哥：最近幾天各個總統就職滿二週年的施政滿意度民調報告紛紛出爐！基本上總統的滿意度並不理想，甚至不滿意度還創新高，而滿意度也沒有明顯的起來。連閣揆的民調都受波及。過去二年，蔡政府全面推動追討黨產、年金改革、司法改革、一例一休、同志婚姻、5+2產業、前瞻計畫等重大政策。不可謂不多。如果這是「大利多」，這三天來的政策牛肉只能算是「小確幸」。如果二年來的「大利多」，特別是前瞻計畫8000多億的「搶錢大作戰」，都無助於政府施政滿意度的提升，如今利多出盡，再加碼民生「小確幸」會有多大效果，仍有待觀察。

勇弟：過去3位民選總統分別在1996年、2004年、2012年的總統大選，達到權力最高峰後，緊接下一次的地方選舉一定大輸。如1997年民進黨贏得12個縣市長，地方包圍中央；2005年民進黨從9個縣市綠色執政，減少為6個；2014年民進黨大勝13個縣市，包括6都中的都。2016年民進黨大贏總統與立院選舉，總統勝差308萬票，立委席次高達68席，都是破天荒的歷史紀錄。2018年英德政府可以打破台灣「政治統計學」的魔咒嗎？

勇哥：我覺得不容易吧！就像阿婆生子。果真如此，這次的「小確幸」就當作「做功德」，因為「功德」不等於「選票」。縱使每週一利多也有限。畢竟台灣目前很多的問題在政府，主要在總統府！？」

小確幸民進黨民調賴清德

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