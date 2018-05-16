賴揆頻端牛肉 扁：小確幸當做功德但功德不等於選票

2018-05-16 08:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院長賴清德（左）日前率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長舉行記者會，宣示要解決低薪問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德在「520」總統蔡英文就職滿兩周年之前連續端出因應青年低薪、少子化和經濟移民政策，似有意提升政府施政滿意度。前總統陳水扁今天在臉書PO「新勇哥物語」認為，如果蔡總統上任以來推出多項改革是「大利多」，最近的行政院端出的「牛肉」只算是「小確幸」；要是2年來的「大利多」，特別是前瞻計畫8000多億都無助於提升蔡政府施政滿意度，如今再加碼民生「小確幸」會有多大效果，仍有待觀察。

扁所說過去2年，蔡政府的「大利多」包括全面推動追討國民黨黨產、年金改革、司法改革、一例一休、同志婚姻、5+2產業、前瞻計畫等。

「勇哥」還說，這次的「小確幸」就當作「做功德」，「功德」不等於「選票」，縱使每周一利多也有限，畢竟台灣目前很多的問題在政府，而且「主要在總統府」。

陳水扁今天的「新勇哥物語-107」談「小確幸與功德」，內容如下：