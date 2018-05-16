蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你

2018-05-16 08:38 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



蔡英文總統執政即將滿兩年，民調持續低迷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高人氣不再！小英改革之路好難走

蔡英文2016年挾著超高聲望入主總統府，民進黨也在立法院拿下多數席次，達成完全執政，如今小英上任即將兩週年，人氣卻直落落，她提出的改革政策有些被認為內容空洞，有些則挨批程序有問題，在各界罵聲不斷的情況下，年底的百里侯之戰民進黨恐怕戰戰兢兢。

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》與《FANSDO粉絲行為追蹤器》觀察網路留言與網友行動，分析蔡政府在網友心中的評價，與近一年來挨轟的爭議事件。

蔡英文執政負評高達65.14%

民眾對蔡英文執政的不滿，光看網路的聲量趨勢圖就可以得知，一年來每天都是負評超過正評。由於民進黨先前經常提到台灣不缺電、電是被台電藏起來，蔡英文的政見中又有與電相關的非核家園承諾，民眾對此關注度很高，卻在8/15發生大潭電廠機組跳機，進而爆發全台大停電，民怨四起，備載電能過低的問題再度面臨質疑。一整年下來，蔡英文的負面聲量高達65.14%，正面聲量僅有7.77%。

臉書心情評價現形！網友對蔡政府「怒怒怒」。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

在網路上關注「蔡英文」的人是誰呢？

從臉書數據來看，約有男性61%，女性39%，由此可看出，蔡英文這一年來的政策及言論，包括年金改革、對國軍喊話、勞基法修正案等等，不管是不滿或是力挺，男性都相對比女性多。關心蔡英文相關議題的人，男性以35-44歲的中壯年人口為最多，女性則是25-34歲的青年女性為最多，不過，也因為年金改革等議題，關注蔡英文的年齡層落在45歲～60歲以上的也相當多。

再用《FANSDO粉絲行為追蹤器》調查蔡英文、賴清德臉書現象，以貼文讚數（包含按讚與各種表情）來看，這一年內（20170510-20180510）跟進兩人話題並給予按鈕回應的次數，蔡英文一共有4681269個、賴清德則有1668998個按鈕回饋，排除按「讚」的人次，按下心情按鈕的人則以怒最多，接著才是愛心，表示對他們的言論感到不滿的人是極多數，不過也有支持者抗衡，形成兩邊角力。

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賴神入主中央好風光

賴清德這一年來臉書最受歡迎的兩則貼文，分別是2017年9/5他宣布就任行政院長，謝謝蔡英文的肯定，以及2017年9/7他向一起打拚6年多的台南市府同仁致謝說再見。

從這篇兩篇貼文熱門程度可以看出，民眾對於賴清德入主中央的期望是相當高的，因此當他宣布就任閣揆以及告別台南市府時，即使因為承諾過會做完任期被嘲諷，但大部分人都熱烈回應，希望他有所作為，或許這也跟他就任後人氣急墜有關，正所謂「期待越高，傷害越大」。

小英一下黑一下白

蔡英文這一年臉書最受歡迎的兩篇貼文分別是2017年8/19，在世大運開幕當天向鬧事的反年改團體嗆「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了」，以及為了8/15全台大停電向全國人民道歉的貼文。

從這兩篇貼文其實可以發現，她擅長利用感性訴求的貼文獲取民眾支持。通常政策出包或是在貼文提到改革政策時就會被罵翻，但如果貼文只是對民眾信心喊話時又會獲得不少網友讚聲，可見身為總統，小英感動人的話術相當了得。

風向對了但遇到阻礙？年改衝突如何收場看政府智慧

回想近一年的政治事件，那就不得不提這件事！蔡政府上任後多次強調年金改革，以免日後「破產」，事實上這項改革獲得多數民眾支持，但也引發被改革的軍公教人員不滿，幾次知名事件包含：2017年8月19日台北世大運開幕，反年改團體大鬧開幕典禮引發全國譁然，台北市長柯文哲甚至痛批「王八蛋」，蔡英文也在臉書開嗆反年改團體，「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了！」

今年2月27日抗議中，退休上校藍天行動聯盟祕書長謬德生爬上法院高牆不慎墜落，最後送醫後，於3月5日腦死拔管，眼見同袍為了抗議失去性命，群眾因此更加激憤，揚言用更激烈的手段反抗政府。4月25日反年改團體八百壯士再度聚集立法院，果真與警方發生激烈衝突，這些退役的軍警人士連記者也打，場面失控到大鬧台大兒童醫院，最後警方出動霹靂小組才讓衝突平息下來，網友就諷刺「真真正正的暴民」、「800要錢花變800黑道了嗎？」

其實年金改革對於蔡政府來說，可以說是所有改革政策中最多人支持的，雖多次遭到反年改團體抗議，但社會輿論仍然偏向支持年金改革，這也讓賴清德日前強勢表示：「希望7月1日軍人年改能與公教年金改革同步上路！」

盤點十大網友不爽事件

十、原住民傳統領域劃設惹議

蔡英文2016年上任時，曾向原住民族道歉，承諾會讓原住民族找回傳統領域及權益，結果2017年2月公布的《原住民族傳統領域劃設辦法》，因排除私有土地引發民住民族不滿，包括歌手巴奈、那布等人都前往凱道夜宿抗議，高舉「沒有人是局外人」的布條希望能警醒社會。

抗議的民住民族痛批，原民會通過的《傳統領域劃設辦法》把其中一百萬公頃的私有地劃出去，此舉將造成傳統領域破碎，「傳統領域要完整，錯了就改、不要再騙！」針對此事，網友們表示，「原住民熱臉貼冷屁股」、「說好的轉型正義碰到民進黨就變了樣」。

九、巴拿馬斷交轉向中國示好

去年6/12，蔡政府執政剛滿一周年，巴拿馬政府就宣布，與台灣斷交，並與中國建交，巴拿馬還強調承認「全世界只有一個中國」，而台灣是中國領土不可分割的一部分。

蔡英文當時雖然強硬表示，「一致對外是我們唯一的選擇，北京當局處處打壓我國的生存空間，但中華民國是主權國家，是北京當局永遠無法否定的事實。」斷交一事仍然讓很多網友對蔡政府充滿疑慮，有人就諷刺，「你的一致對外不要算上我」，甚至有人酸，「演講稿可別弄丟了，因為可能還有20次斷交說明要上台」。

八、衛生紙之亂政府無作為

衛生紙今年2月傳出將在3月漲價，造成全台民眾恐慌大搶購，誇張程度連外媒都來報導，雖然當時行政院緊急澄清，「衛生紙供應無虞，民眾不需搶購，大家都可以買得到衛生紙，不要去搶購。」但這一番話聽在民眾耳裡，完全是「幹話」，因為全部人都在搶，就算只要買一包也買不到。

知名健身房老闆「館長」陳之漢就痛批政府，「這個爛政府連衛生紙都管不好，還能幹麻？只會增加稅收。」網友們則砲轟，「不會缺貨，但是會漲價啊」、「漲價後，一定買的到」、「講幹話，現在市面上就是買不到啊」。

七、說非核家園結果重啟核二

蔡政府多次公開強調，將朝「非核家園」方向前進，結果原能會3月卻核定台電可再啟動核二廠2號機，引發各界譁然，更嚇人的是，2號機3/27日併聯發電後，隔天就跳機，這也讓質疑聲浪越來越高。

近日被問到，「政府重啟核二，核四卻不行，難道有雙重標準？」環保署署長李應元解釋，核二是「再運轉」不是「重啟」，和核四要運轉長期使用不同，核四運轉有為非核家園理想。雖然李應元強調核二是再運轉，但網友卻不這樣認為，紛紛痛批政府，「玩文字遊戲，有夠沒意義」、「那核四也可以再蓋囉？」

六、多明尼加斷交當我凱子

2016年台灣與聖多美普林西比斷交，去年則是與巴拿馬斷交，結果今年5/2，多明尼加也宣布與我國斷交，這已經是蔡政府上任以來第3個邦交國與台灣斷交，更慘的是，為了鞏固邦交，我國才剛送給多明尼加包括悍馬車在內的大批軍事裝備，完全被對方當「盤仔」耍。

金援外交多明尼交失敗之後，網友紛紛自嘲，「灑幣灑起來，好爽喔」、「才送禮物，女朋友仍與小王在一起」、「領年終後離職的概念」、「可見這種外交靠不住」、「送錢還被打臉，厲害了」、「我們真的很凱」。

五、深澳電廠乾淨煤講幹話

環保署環評大會通過「深澳發電廠更新擴建計畫」，引發各界譁然，不只環團失望，新北市長朱立倫也痛批，「這是一件很不幸的事！未來會採取行政訴訟、禁發生煤執照。」

深澳電廠爭議，從環保署副署長詹順貴日前投下贊成票讓深澳電廠環評過關開始引發民怨，接著行政院長賴清德稱，「深澳電廠所用的煤是『乾淨的煤』，排汙量與天然氣電廠差不多。」行政院發言人徐國勇說，「真的有乾淨煤，建議大家Google！」更是讓人忍無可忍痛罵，「乾脆說你的屁是香的」、「叫大家去Google，要發言人幹嘛」。

四、獵雷艦慶富弊案野火狂燒

慶富公司承接國軍獵雷艦以及慶陽海科館爆發授信弊案，這起弊案讓公股銀行損失近新台幣150億元，究責名單出爐，共14間銀行有缺失，懲處54人，但只有25人是經理人，其他都是一般職員，這也讓很多民眾傻眼，認為懲處層級太低。

時代力量立委黃國昌就痛批，「這除了無恥，不知道怎麼形容。」網友則諷刺，「真正獲得利益者，根本沒罰到，沒有遏止效果」、「找基層的出來替死，正常官場文化」、「一堆金融混蛋」。

三、815全台大停電太扯

蔡英文過去競選總統時，其中一項重要政策就是要朝「非核家園」前進，結果上任才一年，就發生全台大停電，不僅造成一般社會大眾困擾，也讓經濟損失慘重，蔡英文只好出面向全國致歉，但出這麼大的包，網友當然不可能放過她。

有網友就痛批，「才上任一年多就搞掉了我們上兆的經濟損失，蔡英文賠得起嗎？」也有人諷刺，「真是委屈她了，一個千金大小姐這樣」、「選蔡英文的人出來道歉」、「示範一下，用愛發電？」

二、卡管拔管都你說了算

教育部日前以台大校長遴選有重大利益未迴避的適法疑慮，駁回台大校長遴選結果，讓當選人管中閔無法上任，引發各界熱議。對此，蔡英文表示，「尊重教育部的決定，畢竟它是一個蠻專業的決定。｣

原本教育部卡管一事，就受到很多人質疑，蔡英文這一番話讓她又被罵了，馬英九就痛批，「百年前的北洋政府都沒這樣了，政府怎麼可以這樣？」網友則說，「說政黨退出校園的，結果現在伸手入校擋校園自治」、「這個專業的標準是否可以要求有台灣意識的官員呢？」

一、勞基法修正案苦了誰

民進黨力推勞基法修正案，時代力量立委今年1月也曾在總統府前靜坐禁食抗議，黨主席黃國昌大嗆蔡英文：「總統出來面對，為什麼當初的政見是保障勞工，現在拿到權力後，卻開始傲慢、開始不聽民意。」

勞基法修正案包括放寬每7日要1天例假、修法後可有條件連續上班12天、輪班間隔由11小時縮為8小時等內容，被認為是圖利資方的漏洞。

雖然蔡英文緊急滅火表示：「勞基法再修法我們不算是滿意，但是維持了勞資平衡，有些勞工與年輕人感覺到背叛，我們也很痛苦。」但仍然遭到網友砲轟，「選妳我更痛苦」、「勞工是心裡最軟的一塊XD」、「對資方來講現在的勞基法比以前好多了」。

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