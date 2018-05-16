部落客參觀聯合國紐約總部 拿台灣護照換證遭拒

2018-05-16 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



知名部落客高睿騰說，去參觀聯合國紐約總部換證時，他拿出中華民國（台灣）護照，卻被警衛拒絕，堅持要他拿出中華人民共和國發行的「台胞證」才可以。圖／高睿騰提供 分享 facebook

近日發生加拿大航空把台灣列為China，以及台灣未能參與WHA等新聞，知名部落客高睿騰（Reton）也遇到類似經驗，他昨晚在臉書發文，事後受訪談起自己「被霸凌」的經驗。他說，前幾天他去參觀聯合國紐約總部，換證時，他拿出中華民國（台灣）護照，卻被警衛拒絕，對方不承認台灣護照，堅持要他拿出中華人民共和國發行的「台胞證」才可以。

高睿騰說，他去香港或中國大陸拿台胞證是沒有辦法，但他到了國際領地，「為何需要拿台胞證？」因此，當時他跟警衛說，中華民國也是聯合國的創始國，為什麼不行？但警衛回覆，這是依照會員國中華人民共和國的要求。

當下，雙方矜持了許久，之後，高睿騰決定拿出先前在美國申請的加州身分證，才順利進入參觀。他說：「要我以中華人民共和國國民身分參觀聯合國，我是沒有辦法接受的。」

然而，事情還沒結束。高睿騰說，他入內參觀後，拿出中華民國（台灣）護照想要拍照，卻被旁邊的巴西籍導覽員制止，對方說不能拿出非會員國發行的文件。

高睿騰說，他當下問那名導覽員：「我來自台灣，請問為何我們不能加入聯合國？」導覽員答，「因為中國在聯合國已經有包含代表台灣在內的領地了」，高睿騰繼續問「不過你說的『那個中國政府』從未統治過台灣，台灣人的聲音也從未傳達到聯合國」，之後，導覽員和在旁的聯合國官員瞬間安靜，大家面面相覷。

高睿騰表示，在加航將台灣列為中國的一部分後，達美航空則是恢復將 Taiwan, China 改成 Taiwan（不過青天白日滿地紅旗拿掉了）、美國航空則是將 Chinese Taipei 改成了 Taiwan、而聯合航空從以前到現在都是一直寫著 Taiwan ，沒有變動。

「台灣在國家關係上一直被打壓，很像學校的被霸凌」。高睿騰認為，不能一直不出聲，一直不出聲，台灣在國際的空間只會越來越小，只會一直被「吃豆腐」。不出聲也是一種霸凌的推手，「霸凌是會傳染的。」