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邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13聯合報 記者黃國樑╱即時報導

國民黨前立委邱毅表示，民進黨對馬英九的司法追殺開始了。衍生自王金平和柯建銘的司法關說醜聞，洩密罪被北檢起訴後，馬英九在一審獲判無罪，但因法官的判決書出現漏洞，他當時就擔心二審會被逆轉，果然讓北檢逮著機會上訴，二審被判了4個月徒刑。

邱毅說，這個案子判的不重，還可易科罰金，但重要的是法官突破了心理障礙。按理要判剛卸任的前總統有罪，除非像陳水扁那樣罪証確鑿，否則法官難免存在心理障礙。

他在臉書上表示，現在第一塊石頭已經砸了出去，蔡英文既下了司法追殺的死命令，就像綠營過去用司法整我的模式，馬英九將陷入訟海攻擊的泥沼中，而馬英九真正的難關在「三中案」及其他黨產交易案。「三中案」才是司法追殺的重點，「洩密案」只是前菜而已。在三中案𥚃馬英九被偷偷錄了音，錄音的人是中央投資公司總經理汪海清，現在汪海清死咬住當初是馬英九拍板定案，他只是聽命行事而已。

他說，汪海清是黨產交易的執行者，他曾和楊偉中一樣，都是馬英九的心腹幕僚，如今卻甘心成為綠營司法追殺馬英九的工具，他不僅向北檢提交百餘份錄音光碟，還交出一些機密公文，並在偵查庭做出對馬英九極不利的証供。

邱毅表示，因此，洩密案並非綠營司法追殺的主菜，綠營只是利用此案破除法官的心理障礙，往後的三中案和黨產交易案才是真正的主菜，馬英九該叮囑律師團積極備戰了，考驗台灣司法公正性的大戲正式開鑼！

馬英九。 記者邱德祥／攝影
馬英九。 記者邱德祥／攝影
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馬英九邱毅黨產

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