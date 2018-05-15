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陳菊：總統沒有假日 沒有休息

2018-05-15 22:54中央社 台北15日電

陳菊。圖／聯合報系資料照片
陳菊。圖／聯合報系資料照片
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總統府秘書長陳菊被問到總統蔡英文是否有假日、有休息時，她說，「我想是沒有」，她常笑說，「我們很幸運都不用當總統，因為太辛苦了。」總統從早很多會議，很少休息。

陳菊在晚間播出的三立iNEWS「鄭‧知道了」節目專訪表示，蔡總統是國家最高元首，她挺蔡總統是因為總統帶領台灣改革成功，這表示她人生夢想會完成一大部分，所以一定要挺蔡總統。台灣人給民進黨第二次執政的機會，一定要做好。

陳菊說，蔡總統承擔前所未有艱難的改革，一開始一定不會有太多掌聲，因為改革本來就很困難；她覺得大家應該給蔡總統更多支持的力量，不可以讓蔡總統太孤單，不然以後大家都做討好的事就好，誰願意從事重大、必要的改革。

主持人問到，蔡總統是否有假日、有休息，陳菊說，「我想是沒有」，她常常說笑，「我們很幸運都不用當總統，因為太辛苦了。」

陳菊表示，蔡總統從早一次又一次的會議，且面對各種議題，以及現階段台灣面臨很多外交處境上的艱難；蔡總統從早忙到晚，很少休息，且大概忘記應該要休息，責任心很重。

談到選舉或執政比較簡單，陳菊說，選舉比較簡單，執政當然是很困難。蔡總統的世代和她這個世代不一樣，她是在一個威權的世代、壓迫的世代；蔡總統這個世代，台灣社會進入專業精英的世代，所以蔡總統呈現出非常專業、理性，用專業、理性帶領台灣社會。

陳菊表示，蔡總統堅持改革；如果總統圓滑一點、世故一點，會覺得忍一下就過去了，4年就過了，連任以後再說，不會馬上上任就面對各種不同的議題。

陳菊說，很多人建議蔡總統連任以後再說，就不會一下子好多各種衝擊的力量，不過蔡總統的思考，會認為剛當選，有那麼多民意的支持，是一個改革很正向的力量，應該運用這樣的正向力量，從事台灣最艱難的改革。

她表示，有些時候看到各種不同的民調，各種不同的批評；任何民調都值得參考，任何的批評都應該虛心接受，不過有些時候，也未必完全公平。期待台灣社會應該讓很願意帶領台灣改革的蔡總統，更多正面支持的力量。

陳菊民調

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