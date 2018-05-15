陳冲領銜提出的負數票公投遭駁回 公投提案首例

2018-05-15 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



中選會今天(15日)駁回，由前行政院長陳冲領銜所提的「反對票(負數票)」公投提案，中選會認定不符合規定。負數票協會理事張天鷞今晚得知負數票公投遭駁回，表示非常震驚，他質疑，負數票公投提案，全都符合法規，中選會是憑哪一條法規可以駁回。

張天鷞說，中選會職權，是依照公投法規定，去審查相關公投提案有無違背憲法，及是否符合公投法規定，而負數票公投提案內容完全符合所有法規。張天鷞說，他從相關新聞中，根本看不出中選會駁回的「理由何在」，這個駁回決議，完全是莫名其妙。

張天鷞還說，自從提出負數票公股以來，其實中選會一路都有「小動作」，在今年3月8日正式送件前，中選會就有官員打電話給他，要求提案內容中的「反對票選票圖檔」須刪除，否則「中選會會拒收」負數票公投提案。

張天鷞說，當時他就反問中選會官員，「你有什麼法律可以拒收我們的提案，若有，請寫出白紙黑字來」，對方講不出來。後來3月8日，負數票公投提案還是送件，中選會後續要求補正資料，負數票協會也全都配合辦理提供資料，但現在卻成為被駁回的第一案，但照新聞報導，連駁回的「理由」都不清不楚，他反問中選會是憑哪一條法規可以駁回。