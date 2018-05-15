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被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

2018-05-15 20:53聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨提名高雄市長參選人、立委陳其邁。 聯合報系資料照片／記者蔡孟妤翻攝
民進黨提名高雄市長參選人、立委陳其邁。 聯合報系資料照片／記者蔡孟妤翻攝
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「公民監督國會聯盟」昨天公布立委兼差名單，民進黨立委陳其邁被爆擔任蓬萊島雜誌社負責人，對此陳其邁發布聲明表示，蓬萊島雜誌社是由民主前輩「信介仙」黃信介等人所創辦成立，是黨外時期對抗威權統治、傳播民主思想的重要刊物。直到因為「蓬萊島三君子」事件，才被迫停刊。

他說，2009年，在最困難的時候，基於對言論自由信念的傳承，擔任復刊後的蓬萊島雜誌社長，並未支薪，且入不敷出，勉力維持運作，延續宣傳追求民主價值。但因投入選舉，他已於今日辭去負責人一職，由其他人接棒，繼續傳承自由民主的信念。

陳其邁民進黨

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