馬英九被控洩密有罪 徐巧芯：原來關說是不能說的秘密

2018-05-15 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



馬英九辦公室發言人徐巧芯說，馬英九初選不輔選，今年不會打破慣例。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前總統馬英九遭北檢起訴洩密，一審獲判無罪，今高院二審改判馬英九4個月有期徒刑。判決出爐瞬間，北檢檢察長辦公室傳出長達3秒歡呼聲。馬辦發言人徐巧芯質疑，所以我們司法檢調現在保護司法關說的人，並為了揭發者被判有罪而拍手叫好？

馬英九質疑民進黨團總召柯建銘向前立法院長王金平關說案，意外扯出洩密爭議，今高院因此判馬4個月有期徒刑，但可易科罰金與上訴。

徐巧芯質疑，有人司法關說難道是不能說的秘密？如果沒替他保密，就是洩密，就必須被判刑？是什麼秘密這麼需要保守？然後北檢現在打算「偵辦」更多「案件」，未來會怎麼發展？應該可以想像。