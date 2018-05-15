全球僑務委員連署 支持台灣參與WHA

2018-05-15 20:08 中央社 台北15日電



僑務委員會今天表示，來自全球各僑區的168位僑務委員及13位與會代表，共同連署發表聲明，對今年世界衛生大會（WHA）未邀請台灣出席，表達全球僑胞的不解、遺憾與不滿。

僑委會晚間發布新聞稿表示，今年僑務委員會議於14日至16日在圓山大飯店召開，僑務委員的共同聲明向世界衛生組織（WHO）提出嚴正訴求，呼籲WHO不應違背成立宗旨及普世價值，應本於正義良知，正視台灣人民的人權與健康權益，支持中華民國台灣參與WHO及WHA。

僑委會表示，這項共同聲明指出，依據WHO憲章，健康是基本人權，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況的不同而有所差別，台灣2300萬人的衛生權益不應被忽視。15年前台灣因SARS爆發造成許多生命的消逝，病毒傳染不分國界，只有全球每一個國際成員的攜手合作，才能在下一次全球大規模疫情爆發時，將傷害有效減至最低。

聲明表示，台灣醫療水準備受國際肯定，並有高度參與WHO及出席WHA的意願與能力。台灣應參與WHO及WHA所有活動，不應受國際政治干擾排除在外，成為全球防疫缺口。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。今年WHA線上報名已截止，台灣至今尚未獲得邀請函。