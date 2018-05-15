中央社申請採訪WHA遭拒 外交部：將積極洽商

2018-05-15 20:11 中央社 記者顧荃台北15日電



中央社申請採訪本屆世界衛生大會（WHA），遭聯合國歐洲總部通知，拒絕核發採訪證。外交部今天表示，駐處將與友邦及理念相近國家，積極向世界衛生組織（WHO）洽商。

第71屆WHA將於21日起在日內瓦召開，台灣至今未獲邀參與。中央社記者今年申請採訪證，也和去年一樣遭到拒絕。

外交部發言人李憲章晚間表示，協助台灣媒體記者申請WHA採訪證，一向是外交部及駐日內瓦辦事處的優先重點工作之一。

李憲章說，目前尚未獲具體進展，仍由駐處協同友邦及理念相近國家，積極向WHO洽商。