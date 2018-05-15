江啟臣表態選總召 王金平：希望他專心輔選台中市

2018-05-15 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立委江啟臣。聯合報系資料照 分享 facebook 國民黨立委江啟臣表態參選國民黨團總召，據了解，國民黨資深立委費鴻泰也有意參選總召，但遭費鴻泰否認。不過，江啟臣昨天去拜會前立法院長王金平提及參選總召一事，王金平則希望他讓給費鴻泰選，好好幫國民黨台中市長參選人盧秀燕輔選。

王金平受訪證實，他確實建議江啟臣讓給費鴻泰選，希望他專心去輔選台中市，「這樣不是比較對嗎？」江啟臣則是跟他說「會考慮。」

而江啟臣也拜訪多位黨內資深、新生代立委，並獲得支持。不過也有資深立委認為，江啟臣和費鴻泰可以私下先協調出一個人出來選，不要一起在檯面上競爭。