親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

江啟臣表態選總召 王金平：希望他專心輔選台中市　

2018-05-15 19:52聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立委江啟臣。聯合報系資料照
立委江啟臣。聯合報系資料照
分享
國民黨立委江啟臣表態參選國民黨團總召，據了解，國民黨資深立委費鴻泰也有意參選總召，但遭費鴻泰否認。不過，江啟臣昨天去拜會前立法院長王金平提及參選總召一事，王金平則希望他讓給費鴻泰選，好好幫國民黨台中市長參選人盧秀燕輔選。

王金平受訪證實，他確實建議江啟臣讓給費鴻泰選，希望他專心去輔選台中市，「這樣不是比較對嗎？」江啟臣則是跟他說「會考慮。」

而江啟臣也拜訪多位黨內資深、新生代立委，並獲得支持。不過也有資深立委認為，江啟臣和費鴻泰可以私下先協調出一個人出來選，不要一起在檯面上競爭。

江啟臣費鴻泰國民黨

相關新聞

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

2018-05-15 20:53

AIT將遷入內湖新館 蔡英文今早偷偷去參觀

2018-05-15 18:19

陳致中指不懂法律 邱太三：他資歷能跟我比嗎

2018-05-15 17:34

獨／江啟臣宣布參選國民黨團總召：我會勇於承擔

2018-05-15 17:12

馬英九被控洩密案有罪　鍾沛君：民進黨要給深綠交代

2018-05-15 21:08

謝長廷四點說明 李克強訪日他未坐鎮日本

2018-05-15 19:58

影／《龍介台語小教室》好心乎雷侵

2018-05-15 18:11

蔡英文總統臉書透露 今天到美國在台協會新館參訪

2018-05-15 17:33

AIT內湖新館6月啟用 蔡總統搶先參觀

2018-05-15 16:37

外交部新聞稿連續誤植 將落實核稿機制

2018-05-15 15:39

對台灣前途表達關心 教宗方濟各：會為台灣祈禱

2018-05-15 15:20

獨／立委兼職獨董 公督盟再爆許智傑半年領76萬餘元

2018-05-15 15:12

立院三讀弱勢童設儲戶 政府同額撥存

2018-05-15 14:12

蔡英文：面對打壓 越要用價值說服世界

2018-05-15 14:11

沈呂巡：蔡英文外交表現 遜馬輸扁

2018-05-15 14:10

新經濟移民法 國發會：不會衝擊國內就業

2018-05-15 14:09

大鬆綁！外勞工作6年以上 可永久居留

2018-05-15 14:08

影／藍批蔡搞台獨減國防預算 想消滅中華民國

2018-05-15 13:24

【龍介直播】挺管聲明遭譏諷 選北市呂秀蓮已無緣？

2018-05-15 13:09

網路溫度計 誰是賴清德內閣豬隊友？

2018-05-15 13:05

一張圖解柯P、民進黨和中共三角關係 沈富雄：各懷鬼胎

2018-05-15 12:25

政院提《新經濟移民法》草案 強調不拉低國人薪資

2018-05-15 12:19

馬英九洩密案改判有罪　郝龍斌：政治黑手侵入司法

2018-05-15 12:18

馬英九洩密案逆轉有罪 學者：判決恰當

2018-05-15 12:16

外交部文字控管出包 一個月新聞稿連三錯

2018-05-15 12:15

民進黨與柯P兩敗俱傷？林濁水：因蔡英文態度不清楚

2018-05-15 12:14

立院三讀 弱勢童設儲戶 政府同額撥存

2018-05-15 12:02

影／我漁船受日本公務船騷擾？漁民不滿釀抗議

2018-05-15 12:00

蔡政府外交表現 沈呂巡：遠遜於馬、甚至輸扁

2018-05-15 11:55

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

蔡英文: 越是面對打壓 越要用價值說服世界

2018-05-15 11:37

影／馬英九洩密案逆轉 二審判刑4個月

2018-05-15 11:35

鬆綁外國人才來台 政院提《新經濟移民法》草案

2018-05-15 11:16

政府砸錢推私幼公共化 婦團：政策牛肉給業者的肥肉？

2018-05-15 11:05

馬英九洩密案改判有罪 國民黨：曲解法令 羞辱國家元首

2018-05-15 10:44

黃國昌：健全肅貪法治蹉跎 邱太三對司改無魄力

2018-05-15 10:35

WHO邀請大家與會 外交部回應嗆聲：沒受邀

2018-05-15 09:34

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36
看更多

熱門文章

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

酸低薪...10大幹話王出列 第一名的話是他說的

2018-05-15 08:00

獨／立委兼職獨董 公督盟再爆許智傑半年領76萬餘元

2018-05-15 15:12

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

【重磅快評】傾聽北檢葬送司法獨立的「三秒歡呼」

2018-05-15 14:50

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00

實質總薪資近6萬上班族無感 一張表看懂薪資名目

2018-05-14 23:39

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

感嘆柯文哲路線大挪移 簡余晏：柯P已經沒有真了

2018-05-15 13:05

賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34

「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

金管會：金融業平均8.6萬元 拉高全國薪資水準

2018-05-15 09:59

政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04

馬英九洩密案 黃國昌：輕判四個月 馬得了便宜還賣乖

2018-05-15 15:29

平均薪資低怪移工 侯漢廷：沒軍公教可卸責就牽拖？

2018-05-15 06:44

「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08

陳致中指不懂法律 邱太三：他資歷能跟我比嗎

2018-05-15 17:34

確定了！蘇貞昌證實陳菊接任競選總部主委

2018-05-15 10:54

馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13

【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎？

2018-05-15 10:10

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

陸客財力證明調降為10萬 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 10:30

低薪原因扯到全球化 包正豪：當我們白癡嗎？

2018-05-15 10:30

一張圖解柯P、民進黨和中共三角關係 沈富雄：各懷鬼胎

2018-05-15 12:25

張善政打給蔡壁如說「穩贏」？柯P：不可能啦

2018-05-15 09:24

獨／江啟臣宣布參選國民黨團總召：我會勇於承擔

2018-05-15 17:12

若綠營不禮讓 柯文哲幕僚：來場君子之爭

2018-05-15 18:24

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31

馬英九洩密案改判有罪 國民黨：曲解法令 羞辱國家元首

2018-05-15 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top