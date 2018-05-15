AIT將遷入內湖新館 蔡英文今早偷偷去參觀

2018-05-15 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



美國在台協會台北辦事處將在下個月搬到內湖的新館，而蔡英文總統今天未公布行程，私下應邀到AIT新館去參觀，AIT處長梅健華下午在AIT臉書上透露，今天早上，他很榮幸能請蔡英文 總統到AIT內湖新館預先參觀，並表示AIT非常感謝她給予我們的所有協助。

梅健華說，AIT內湖新館將是美台友誼的有力象徵，現在工程一天比一天接近尾聲，我們殷切期盼著今年夏天稍晚就能搬家入厝！