遷台歷史記憶庫 為長者生命記憶留見證

2018-05-15 18:20 中央社 台北15日電



「媽媽，我愛您」，少年離家卻因時局變化，一別家鄉40多年，曾任兩蔣侍衛官的翁元含淚在鏡頭前道出對已故母親的思念；遷台歷史記憶庫搶救計畫，為這些長者生命記憶留下見證。

沈春池文教基金會啟動「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，尋訪遷台一代、二代、三代人物，拍攝口述歷史，透過影音紀錄及史料典藏，為遷台長者及家屬珍貴的生命記憶留存歷史見證；自2016年起調查研究，迄今已蒐錄超過200名見證人物。

根據沈春池文教基金會資料，翁元1930年生，1946年看到國民政府張貼招考蔣介石「衛士」的布告，瞞著父親偷偷報考；臨行前，母親偷偷塞給他一個金戒指和一雙新縫製的布鞋，當時翁元心想，服役3、5年就可以退伍回鄉，沒想到一別家鄉就是40多年。

翁元長期擔任蔣介石隨扈，是蔣介石第一個指名的侍從副官，在蔣介石過世後，在慈湖為蔣介石守靈；1978年成為蔣經國侍從。

下午的發布記者會上，參與受訪見證的翁元、水墨畫家劉國松、前文化部長洪孟啟、前新聞局長趙怡等人，以及前總統馬英九都應邀與會。

翁元帶來當年護衛蔣介石的照片，劉國松拿著當年因為思念母親所畫的「媽媽，您在哪裡」畫作，馬英九則分享當年在成功嶺與父母合影的照片，共同拼貼出時代的印記。

沈春池文教基金會董事長沈慶京說，希望透過「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，為大時代的悲歡離合留下見證，讓後代子孫都能清楚知道自己的祖先從哪裡來。

馬英九表示，抗戰勝利之後，已經有不少人從大陸來到台灣，幫忙修復鐵路、恢復電力或教書，這些人被忽略，他建議也應納入「遷台歷史記憶庫」搶救計畫。