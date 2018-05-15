蔡英文總統臉書透露 今天到美國在台協會新館參訪

2018-05-15 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）新館即將在六月落成，蔡英文總統稍早透過臉書透露，今天已前往美國在台協會新館參訪。她表示，美國在台協會的新館，不僅是台美之間的承諾，也代表雙方歷久彌新的友誼。

蔡總統說，在美國在台協會台北辦事處處長梅健華的邀請下，今天她到AIT的新家參訪，也承諾在新館正式落成啟用時，一定再來祝賀。