獨／江啟臣宣布參選國民黨團總召：我會勇於承擔

2018-05-15 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立委江啟臣(左)邀請「咖啡獵人」國際咖啡師陳俊麟現場手沖咖啡，吸引許多民眾聞香而來。聯合報系記者余采瀅／攝影 分享 facebook 立院國民黨團總召林德福將在7月任滿，國民黨立院黨團規劃在5月底、6月初進行改選。日前傳出黨內新生代立委力拱江啟臣出馬參選，而江啟臣經過數月的考慮，今天表態參選黨團總召，他表示:「有機會可以讓黨團更好，我會勇於承擔！」

其實去年的立院黨團總召選舉，前總召廖國棟就曾勸進江啟臣出馬參選，但由於江啟臣當時心理已決定參選台中市長，因此未參選總召。直到今年初台中市長黨內初選民調出爐，盧秀燕險勝江啟臣，又有人開始勸進江參選總召，江啟臣才開始動心。

江啟臣近期密集拜會及諮詢黨內立委，包含現任總召林德福、前立法院長王金平、資深立委賴士葆，還有新生代立委蔣萬安、李彥秀，以及曾銘宗與林為洲。

江啟臣表示，幫黨團分擔責任是黨內立委該做的一份事。由於國民黨在野這兩年在重大議題上都未能發揮水準，他指出，國民黨不是民進黨，思想和做法上都不同，我們必須找到國民黨的優勢，在野不代表不能持續發會過去優良的傳統和優勢，而是要找出適合的方法。

江啟臣強調，國民黨應該要徹底了解社會對國民黨的期待，如果還可以再起，國民黨能為人民做什麼；在野黨若只是依樣畫葫蘆，把以前民進黨做的那一套cover一遍，「如果人民可以接受的話，那國民黨今天的民調不會是這樣。」

不過，江啟臣也說，在野黨當然不可能百分之百掌握議程，很多時候我們被迫去選擇戰場，但這也不代表你完全沒有發揮的空間或是找到自己的戰場，「在野黨的戰場就是民眾的戰場」，應該要先了解民眾要的戰場再去設定議題，而不是永遠照著民進黨設定的戰場去打。

江啟臣說，國民黨要做的，就是找出民眾在乎的議題，提出我們的見解跟想法，幫民眾解決問題。

江啟臣直言，政治的攻防不能只在乎輸贏，輸贏不是民眾要的，都只是黨自己在在乎，但民眾根本不在乎，「民眾只在乎的他們的輸贏，在乎的是我們能不能為他贏得勝利。」

江啟臣說，我們無法像民進黨開闢很多戰場，「但可以找到一個屬於人民的戰場，為他們打一場勝仗」，這樣才能重新贏回民眾對國民黨的信心跟支持。

江啟臣也說，在野黨不是不能優先設定議題，而是看有沒有用心去準備。雖然執政黨有他的優勢，但我們也有執政的縣市，有自己的縣市議員，雖然比較少，但只要能傾聽基層由下往上的所表達出來的聲音跟意見，再透過黨中央、黨團跟我們執政的縣市，就能找到人民要的戰場。