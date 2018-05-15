私幼公共化遭質疑圖利業者 政院：誤解

2018-05-15 15:52 中央社 台北15日電



行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦女新知今天質疑，行政院明天將宣布私立幼兒園公共化補助，估計每年將補助私幼新台幣300多億元，政策牛肉恐淪為送給私幼的肥肉。行政院發言人徐國勇表示，實屬誤解。

婦女新知基金會董事洪惠芬、政策部主任覃玉蓉及全國教保產業工會理事郭明旭等人上午在立法院舉行記者會。

洪惠芬指出，賴清德將在16日宣布「私立幼兒園公共化補助」方案，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與的幼教教師起薪須調高到2萬9000元以上，預計107學年度第一學期上路。

洪惠芬說，政府補助私幼的給付標準將比照各地「非營利幼兒園」經營成本加上5%獲利計算，估計每年補助私幼300多億元，「這項賴清德口中的牛肉政策，是讓私幼業者荷包滿滿的肥肉政策」。

覃玉蓉說，政府拿人民納稅錢補助私幼，但是否能控管私幼的收費、品質及教保人員薪資；政府不廣設非營利幼兒園，反將補助經費送進私幼業者口袋，不只是圖利業者，私幼學雜費仍居高不下，也無法減輕家長負擔。

郭明旭表示，賴清德只想以現金補貼打發家長，說是要減輕家長負擔、提升生育率，但台灣從西元2000年以來生育率一路下滑，賴清德說要把台南經驗擴及全國，但台南市補助7年以來，生育率卻不見起色。

郭明旭說，現金補貼只會製造幼兒送托率提高的假象，也只會誘導幼托費用逐年攀高，私幼業者一面拿政府補助，一面違法超收幼童、壓榨教保服務人員薪資待遇；且私幼有成本與利潤考量，許多偏遠鄉鎮都沒有私立幼兒園，現金補助也無法解決偏鄉托育問題。

出席記者會的家長代表王思涵說，自己是兩個孩子的媽媽，她的女兒出生4天就去登記公托，到現在已經快3歲，還沒接到入托通知，政府口口聲聲說要提升生育率，卻不正視0到2歲嬰幼兒托育資源缺乏問題。

王思涵表示，賴清德擔心「多一家公幼，可能就關一家私幼」，但私幼本來就是補充公共資源的不足，現在卻成為政府主要補助對象，「是不是本末倒置？」從市場機制角度來看，私幼和公幼定位不同，多一家非營利幼兒園，只會排擠到品質差的私幼，品質好的私幼絕對不怕被淘汰。

行政院發言人徐國勇表示，婦女新知基金會所指內容實屬誤解，行政院長賴清德將於明天召開少子女化對策記者會，說明政策內容。

徐國勇說，少子女化為國安議題，教育部正就擴大公共化教保服務及減輕家長負擔研提可行方案，目前已有規劃方向，不過相關推動規模、主軸及期程等政策內容，將於明天上午記者會詳細說明。